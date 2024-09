MORAR

Integração com o bairro: um novo olhar do mercado imobiliário para ampliar a qualidade de vida

Lançamentos imobiliários em Salvador reforçam a tendência de conexão urbana

Estúdio Correio

Publicado em 4 de setembro de 2024 às 06:00

Living (perspectiva) Crédito: Divulgação

No cenário urbano contemporâneo, a qualidade de vida dos moradores está cada vez mais associada à integração com o bairro e à conexão com a comunidade local. Em Salvador, essa tendência tem se consolidado como uma estratégia essencial para o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários que buscam oferecer mais do que apenas um lugar para morar. A integração com o entorno se torna um diferencial significativo, promovendo uma convivência harmoniosa e sustentável.

O conceito de integração com o bairro envolve uma série de fatores que vão desde a acessibilidade e a andabilidade até a oferta de serviços e a preservação da identidade cultural local. Esse modelo de desenvolvimento urbano não só valoriza o imóvel, mas também contribui para a melhoria da qualidade de vida dos moradores e do bairro como um todo.

Integração condomínio e entorno (perspectiva) Crédito: Divulgação

Um exemplo notável dessa tendência é o Blue Graça, um novo empreendimento na Graça, que foi concebido inspirado nos hotéis boutiques e focado na andabilidade e na integração com o bairro. Desenvolvido pela parceria entre a Capa Concepts e a Costa Andrade, o Blue Graça exemplifica o conceito de "boutique living", que combina design sofisticado, arquitetura autoral e ambientes contemporâneos que equilibram luxo e simplicidade.

"O grande diferencial deste produto está no olhar cuidadoso aos detalhes, seja com um estudo aprofundado de place branding da Graça, entendendo a história e a dinâmica do bairro, seja na concepção de ambientes que garantem a melhor experiência de uso" Carlos Andrade, da Capa Concepts

A preocupação com o entorno e a conexão com a comunidade são elementos centrais no Blue Graça. A parceria com a Miranda Estúdio trouxe artes exclusivas inspiradas na história e na cultura do bairro, resultando em um trabalho cheio de personalidade que traz aconchego aos ambientes. “A inspiração de cada obra veio da história, da sensação de pertencimento de cada morador que ali vive, da cultura viva nos museus, nas calçadas e nas cores do bairro”, complementa Carlos.

Piscina (perspectiva) Crédito: Divulgação

O Blue Graça abriu recentemente as portas do seu stand na Rua Humberto de Campos, apresentando um apartamento decorado pela arquiteta Marta Cortes. O empreendimento oferece uma planta de 2 suítes, com o privilégio de muita iluminação natural e sem perda de espaços, garantindo ambientes amplos e integrados. O período de pré-lançamento, oferece condições especiais de vendas

Rooftop (perspectiva) Crédito: Divulgação

Segundo dados da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC), houve um aumento de 20% na demanda por projetos que promovem a integração com o bairro nos últimos cinco anos. Esse crescimento reflete uma mudança nas preferências dos consumidores, que buscam por experiências residenciais mais autênticas e conectadas.

A integração com o bairro como estratégia de desenvolvimento urbano não só atende às necessidades dos moradores, mas também promove um impacto positivo na comunidade. Empreendimentos como o Blue Graça, com seu conceito de boutique living, exemplificam como essa abordagem pode ser bem-sucedida, criando ambientes residenciais que oferecem qualidade de vida e valorizam a cultura local.

Corredores verdes - Graça Crédito: Divulgação

Para mais informações sobre o Blue Graça, acesse: bluegraca.com.br.