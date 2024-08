BON ODORI

Lendas e tradições milenares invadem a 16ª edição do Festival de Cultura Japonesa

Bon Odori, que acontece entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, apresentará diversas novidades ao público



Estúdio Correio

Victor Lahiri

Publicado em 21 de agosto de 2024 às 10:15

Evento chega à sua 16ª edição consolidado no calendário soteropolitano Crédito: Divulgação

Um dos países de maior riqueza cultural do planeta, o Japão carrega em sua história uma diversidade de tradições e lendas que, ao longo do tempo, continuam a inspirar novas gerações. Conhecido por envolver personagens e situações engraçadas ou bizarras, que incluem figuras divinas e outras entidades, o folclore japonês chega a solo soteropolitano como tema da 16ª edição do Festival de Cultura Japonesa. Este evento, já consolidado no calendário soteropolitano, deve reunir mais de 80 mil pessoas ao longo de três dias no Parque de Exposições.

A programação deste ano traz uma lista variada de atividades com atrações para todas as idades, incluindo oficinas culturais, concursos, jogos, shows de música e dança, artes marciais e workshops. De acordo com o presidente da Associação Cultural Nippo-Brasileira de Salvador (ANISA), Marcelo Naoto, a organização do Festival tem buscado se reinventar a cada ano para surpreender o público, e a 16ª edição terá muitas novidades.

"Temos a missão de não oferecer um evento repetitivo, pois temos um público fiel que já frequenta o Festival há várias edições. Por isso, procuramos investir cada vez mais em novidades, criando um equilíbrio entre a cultura tradicional e a cultura pop do Japão, que já é a nossa marca" Marcelo Naoto, presidente da Associação Cultural Nippo-Brasileira de Salvador (ANISA)

A tradição que envolve o tema “Lendas Japonesas” estará espalhada por toda a área do Festival com a presença dos youkais (criaturas sobrenaturais) e suas lendas. A programação também contará com a tradicional dança do Bon Odori, comemoração tradicional do verão japonês, que envolve comunhão e agradecimento aos antepassados pelas bênçãos da vida. Trazido ao Brasil pelos imigrantes japoneses, o Bon Odori difundiu-se pelo país e tornou-se um símbolo importante para aqueles que apreciam a cultura japonesa.

Por outro lado, o público antenado à cultura pop moderna do Japão também terá uma extensa lista de atividades com o lançamento do Palco Mirai, um espaço dedicado à comunidade otaku que reunirá palestras, bate-papos e apresentações voltadas ao universo dos mangás, animes, cosplay e tokusatsu. Este espaço foi projetado pela produtora Mega Hero em parceria com a ANISA e conta com o patrocínio do Solar Coca-Cola. Serão mais de vinte atrações ao longo de três dias, incluindo um bate-papo que celebrará o legado do anime Dragon Ball, além de desfiles e apresentações cosplays. A apresentação do espaço será de responsabilidade de Raphael Maiffre, apresentador do canal Mega Power Brasil e um dos fundadores do Mega Hero.

Imperdível

Para Naoto, toda a programação da 16ª edição do Festival está imperdível, mas os principais destaques, em sua opinião, ficam por conta do desfile yokai, que permitirá ao público cosplayer participar. “Por ser um desfile que dialoga diretamente com a temática dessa edição, será algo exclusivo do festival deste ano, portanto uma oportunidade única”, explica.

O presidente da ANISA também destaca a parceria que trará a Salvador a Fundação Japão, dedicada à difusão da cultura japonesa no Brasil, que vai montar no Festival uma estrutura inédita que permitirá ao público fazer um passeio imersivo pela história do país através de óculos de realidade virtual.

Gastronomia e compras

Outra parte querida do público do Festival é a gastronomia variada, com pratos tradicionais da culinária japonesa. Mais de 20 restaurantes oferecem sushi, tempurá, udon, lamén, entre outros pratos. Além disso, o público pode comprar uma infinidade de artigos com temática japonesa, como o "maneki neko" (gatinho da sorte), produtos de anime, mangás, flores e muito mais. Também serão realizadas oficinas culinárias com chefs renomados da cozinha oriental, além de um workshop de culinária japonesa infantil.

Prévia

Assim como na edição de 2023, quem estiver ansioso pelo evento poderá curtir uma prévia que acontecerá entre os dias 16 e 17 de agosto, em Lauro de Freitas. O "Festival Vai Ao Shopping" realizará uma série de atividades que darão um gostinho do evento para o público. “Teremos a dança Bon Odori, apresentação de Taiko, desfile de cosplay, tudo isso para já antecipar ao público um pouco do que vai acontecer no Festival. Nossa expectativa para este ano é a melhor possível”, diz.