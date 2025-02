CAMPANHA

Marca de salgadinhos cria ações inéditas para fortalecer presença no Carnaval

Cheetos, da PepsiCo, fará ativações em Salvador, Recife, Olinda, São Paulo e Rio de Janeiro

Estúdio Correio

Publicado em 27 de fevereiro de 2025 às 10:05

Léo Santana vai protagonizar uma missão especial para a marca no TikTok Crédito: Alef Fera/divulgação

Cheetos, marca de snacks da PepsiCo – uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo –, chega com força total para a folia baiana, ampliando suas ativações no Carnaval de Salvador. A campanha faz parte da estratégia de verão da marca, que se conecta com os foliões e reforça sua presença na temporada mais quente do ano.>

Desenvolvida pela agência AlmapBBDO, a campanha reforça o posicionamento “Dedos de Cheetos? Isso é Muito Cheetos” e tem como objetivo conectar o snack a ocasiões de consumo associadas ao verão, período estratégico para a marca.>

“Temos um olhar especial para a região nordestina. Começamos nossas ações de 2025 patrocinando o Festival de Verão de Salvador e agora estaremos presentes no Carnaval de Olinda, Recife e Salvador. Essas ações são importantíssimas para conectarmos ainda mais nossa marca com os nossos consumidores da região, que são muito relevantes para nosso negócio”, explica Laila Antunes, gerente de marketing da empresa.>

Sabores variados de Cheetos Crédito: divulgação

Patrocínios e ativações

Cheetos amplia sua atuação pelo Brasil patrocinando grandes eventos carnavalescos em diversas capitais, além de Salvador. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a marca estará presente em diversos blocos e eventos distribuindo brindes exclusivos aos foliões. >

No Nordeste, Cheetos intensifica sua atuação e fortalece sua conexão com o público carnavalesco da região. Além disso, os circuitos das duas cidades também receberão ativações especiais, incluindo distribuição de brindes para os foliões.>

Brindes que integram a campanha de Carnaval Crédito: divulgação

Parceria com Léo Santana e campanha digital

O cantor baiano Léo Santana é um dos nomes que integra a campanha da marca no TikTok, onde compartilha conselhos para curtir o Carnaval com toda a energia da folia baiana. O squad de influenciadores inclui ainda Leozito, Luana Zucoloto, Clara Guimarães e Lara Santana, ampliando o alcance da campanha e garantindo uma conexão ainda maior com o público jovem nas redes sociais.>

Cheetos e a folia baiana

Com essa estratégia, Cheetos reforça sua conexão com a Bahia e com o Carnaval do Brasil inteiro, garantindo sua presença em festas e blocos de rua e se tornando parte da experiência de verão dos foliões. Para acompanhar todas as novidades e ativações da marca, acesse www.pepsico.com e siga os perfis da PepsiCo no X (Twitter), Instagram, Facebook e LinkedIn.>