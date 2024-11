MERCADO

Marca relança produto exclusivo no nordeste com grandes nomes da região

ALA convocou João Gomes, Thaynara OG e time de influenciadores para o novo momento

Estúdio Correio

Publicado em 18 de novembro de 2024 às 06:00

João Gomes - ALA Crédito: Divulgação

Criada e produzida há mais de 25 anos, a marca de produtos de limpeza Ala, da Unilever, anuncia seu reposicionamento nas regiões Norte e Nordeste trazendo novo slogan “Um cheiro de Ala. Um tanto de tudo” e relança sua linha de sabões em pó, que já são queridinhos do público, mas agora contam com 10 vezes multibenefícios, mais perfume e ativo concentrado, que rende muito mais.

Para anunciar o novo Ala, a campanha homenageia e dá protagonismo para a cultura das regiões, reforçando mensagens de entusiasmo e afetuosidade. Para comunicar as novidades e criar uma conexão ainda maior com o público final, os embaixadores escolhidos foram João Gomes, o rei do piseiro, e Thaynara OG, embaixadora da marca há 3 anos.

A diretora de Marketing Home Care da Unilever Brasil, Yasmine Antacli, conta mais sobre o momento de marca:

"Ala é líder no Norte e Nordeste e tem uma relação muito próxima e forte com a população, então, neste momento de reposicionamento e mudanças nos produtos, ouvimos muito nossos consumidores para entregarmos um produto ainda melhor, desenvolvido de acordo com suas necessidades e prezando pelos benefícios que mais fazem sentido para eles. Valorizamos muito nosso público e queremos sempre homenageá-lo e demonstrar nosso carinho pela região. Fazemos isso entregando a melhor solução em produtos e criando ações de marca que se conectem verdadeiramente com o consumidor" Yasmine Antacli, diretora de marketing Home Care da Unilever Brasil

Yasmine Antacli Crédito: divulgação

Os novos multibenefícios comunicados nesse novo momento da marca incluem extra poder alvejante, limpeza profunda, combate a sujeira e o encardido, remove manchas, explosão de perfume, cores vibrantes, dermatologicamente testado, bom custo-benefício, alto rendimento e gentil para as mãos. Como parte da estratégia de reposicionamento, os consumidores agora encontrarão os tamanhos 400g, 800g e 1,6kg. Além disso, os lançamentos com novos tamanhos trazem ajuste na fórmula, onde meia xícara é o suficiente para uma lavagem, rendendo ainda mais lavagens que as embalagens anteriores.

Comunicação completa

Esse é o maior plano integrado de mídia já realizado pela marca e será implementado durante o processo de rebranding numa estratégia 360º para impactar os consumidores de diversas maneiras. Serão campanhas de TV, redes sociais (YouTube, Instagram, Kwai, Tik Tok), mídia exterior (outdoor, painéis de LED), rádio e carro de som, utilizando as cores, texturas e linguagem verbal locais para sintonizar as mensagens culturais com os sentidos que são aguçados no ato da compra.

Ala Crédito: divulgação

Um time de influenciadores, composto por dez nomes de destaque da internet se juntará aos embaixadores Thaynara OG e João Gomes, com o objetivo de agregar valor à campanha, assim como gerar identificação, conexão e aconchego. O cantor de piseiro comenta que o produto está em sua vida desde a infância, com sua mãe e avó usando Ala para a lavagem de roupa da família.

João Gomes conta sobre sua experiência:

"Participar de uma campanha que dá protagonismo para a nossa região e celebra nossos costumes e tradições, ainda mais junto com minha avó, é uma honra para mim. Busco me associar com marcas que fazem sentido com tudo que acredito, e ALA faz parte do dia a dia de todo nordestino" João Gomes, cantor

O ponto de venda trará novidades, com superpromoção e, além disso, o patrocínio na cobertura especial de TV no Dia do Nordestino em capitais estratégicas.

Sobre Ala