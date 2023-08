Neymar chega à Pro League Árabe assinando contrato-recorde com o Al-Hilal

Neymar chegou à Arábia Saudita depois de fechar um acordo para se transferir do time francês Paris Saint-Germain para a Saudi Pro League.



O atacante pousou no Aeroporto Internacional King Khalid, em Riad, depois de deixar o PSG para se juntar ao Al Hilal.



Ele foi fotografado embarcando em um jato jumbo praticamente vazio em Paris e depois pousando no país do Oriente Médio.



