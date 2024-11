ECONOMIA

Programa Bora Zé promove inclusão produtiva

Iniciativa da Ambev oferece benefícios com foco na educação e geração de renda para entregadores

Aplicativo de entrega de bebidas, o Zé Delivery é muito conhecido e utilizado na Bahia. O que talvez as pessoas não saibam é que uma plataforma da Ambev. O app foi lançado em 2016 e está presente em 714 cidades brasileiras.

Para os entregadores do aplicativo e seus familiares, a Ambev oferece o Bora Zé, programa que tem o objetivo gerar oportunidades de profissionalização e trabalho e integra o hub de inclusão produtiva lançado em 2022, com uma ambição de impactar 5 milhões de pessoas em 10 anos.

O Bora Zé oferece mais de duas mil bolsas de supletivo para ensino fundamental e médio, cursos de curta duração, treinamento mensal para processo seletivo e conexão com vagas de emprego das áreas de vendas, varejo e logística tanto na Ambev quanto em parceiros. Indianara Dias ressalta que o programa está a todo momento ofertando oportunidades e fazendo pontes de passagem para que os entregadores parceiros possam ingressar no mercado formal de trabalho ou de educação.

“O nosso intuito é que o entregador do Zé Delivery permaneça executando a função de entregador pelo tempo que ele entende que é possível e que faz sentido para ele. A nossa ideia não é que ele fique para sempre sendo entregador. Queremos ampliar, abrir janelas e portas e fazer com que essa jornada seja possível”.

Em um ano e meio de atuação, mais de 2.400 pessoas já foram impactadas, tanto direta quanto indiretamente, e com uma percepção real de aumento da renda. Segundo Indianara, essa marca chegou a aumentar uma vez e meia no comparativo com os rendimentos anteriores ao período de formação dos trabalhadores. “Os pacotes de benefícios oferecidos e a estabilidade de emprego são os pontos que mais atraem os participantes. Não é apenas um aumento de renda. É muito mais que isso, é uma transformação de vida.”, finaliza.