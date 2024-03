MEIO AMBIENTE

Relação entre gestão dos recursos hídricos e a paz mundial é tema global do Dia da Água em 2024

No Brasil, impacto das mudanças climáticas no acesso ao recurso vai orientar as ações para a data



Publicado em 22 de março de 2024

Em 2024, o tema definido pela ONU para celebrar a data foi “Água para a Paz”. Escolha tem o objetivo de chamar a atenção para a relação entre o recurso, a segurança, o desenvolvimento sustentável e a paz mundial Crédito: Shutterstock

Desde 1992, todos os anos, no 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água, marco definido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como forma de promover a conscientização da população em torno da gestão eficiente dos recursos hídricos pelo planeta. Em 2024, o tema definido pela entidade globalmente para a celebração foi “Água para a Paz”. A escolha teve o objetivo de chamar a atenção para a relação entre a água, a segurança, o desenvolvimento sustentável e a paz mundial.

Segundo a ONU, a água é recurso fundamental para a vida e o bem-estar humano e desempenha um papel crucial na estabilidade e prosperidade de comunidades, regiões e países inteiros. Ao anunciar o tema, a entidade destacou que a escolha evidencia a necessidade de abordar as questões relacionadas à água como uma parte integrante do caminho para a paz global. Conflitos sobre recursos hídricos têm sido uma realidade em várias partes do planeta, aumentando tensões entre nações e comunidades. Ações de conscientização e voltadas para a gestão sustentável da água podem contribuir diretamente para a prevenção de conflitos e a construção de sociedades mais pacíficas e resilientes.

A ideia é estimular ações que promovam a eficiência hídrica, o reuso de água, a proteção de mananciais e o desenvolvimento de tecnologias inovadoras que auxiliem nesta missão. Além disso, a educação e conscientização pública desempenham um papel crucial na construção de uma cultura que valoriza a água como um bem coletivo.

Reflexão

O Brasil, através da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), também define anualmente, no cenário local, temas relevantes ao debate em torno dos recursos hídricos como forma de aproximar entes públicos, privados e a da sociedade em geral da reflexão sobre o cenário que o país enfrenta. Este ano, a temática que regerá as ações do período é “A Água nos Une, o Clima nos Move”.

De acordo com a instituição, o tema visa abordar a importância que ambos elementos carregam para o futuro da humanidade em meio ao debate sobre como as mudanças climáticas vem afetando sobretudo grupos vulneráveis com falta de água para abastecimento, encarecimento de alimentos impactados por eventos climáticos e aumento de doenças. “Nesse cenário, a emergência climática torna necessários o planejamento e a preparação da sociedade para adaptação à mudança climática com repostas eficazes aos efeitos dessa nova realidade”, destacou a Agência.

A Jornada da Água 2024, iniciativa concebida pela ANA para sensibilizar a sociedade para o cuidado com as águas do Brasil, prevê uma série de atividades, campanhas e eventos durante todo o ano. Para conferir a programação, acesse https://jornadadaagua.ana.gov.br/.

Setor privado intensifica ações para ampliar gestão eficiente de recursos hídricos

Parte importante da missão de preservação das águas, companhias têm investido cada vez mais em ações e estratégias que promovam uma gestão eficiente de recursos hídricos. Na Bahia, um importante exemplo é a Acelen, empresa de energia responsável pela administração da Refinaria de Mataripe, localizada em São Francisco do Conde. Com a missão de garantir um futuro sustentável desde que assumiu a gestão do equipamento, conseguiu reduzir em 10% o consumo total de água em relação a 2022. Foram 1.525m³/h contra 1.685m³/h, o que equivale a uma economia de 1,4 bilhões de litros de água no ano. O consumo de água da Embasa também foi reduzido em 27% e houve aumento da utilização em 30% da água oriunda das represas de Catu e Coreia.

As principais iniciativas que promoveram a redução do consumo de água foram: a minimização das purgas (impurezas) das torres de resfriamento, mapeamento e saneamento de vazamentos de água, recuperação de sistemas de reaproveitamento das unidades de tratamento de água. Para este ano de 2024, a meta de redução de água é de 5% em relação a 2023.

Além da redução do consumo de água, houve aumento de 4% de reuso, 28m³/h em relação a 2022. Diferentes correntes de água e condensado, presentes na Refinaria de Mataripe, são reaproveitados em torres de resfriamento, desaerador e dessalgadoras.

Para obter uma boa qualidade de água na refinaria de petróleo foi estruturado um modelo de gestão para garantir um bom desempenho das unidades de tratamento em função da qualidade da água bruta. Foi implantada uma nova tratadora química para aumentar a robustez do tratamento químico e controle dos parâmetros de qualidade do recurso. Além disso, foi realizada a substituição do cloro gás por pastilhas de tricloro, solução mais segura e eficiente.

Refinaria de Mataripe Crédito: Divulgação

Saneamento

Com o objetivo de promover a segurança hídrica e ampliar acesso ao saneamento básico no Brasil, a ONU lançou entre as ações dos seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o Movimento +Água, que busca engajar empresas brasileiras nesta missão. Uma das aderentes foi a Unipar, líder na produção de cloro e soda e segunda maior produtora de PVC na América do Sul, que além de atuar como principal fornecedora de insumos para o tratamento de água e esgoto, ainda opera como agente de transformação, unindo parceiros para a execução de projetos que garantem o acesso a serviços básicos, especialmente nas comunidades onde conta com unidades fabris.

Dentre os principais objetivos do movimento, a Unipar participa coletivamente, ao lado de uma série de outros atores, do compromisso público de coletar e tratar 90% de esgoto até 2033 e aumentar em 25%, a eficiência do uso da água nos processos produtivos, assegurando retiradas menores e sustentáveis de recursos hídricos da natureza, tendo como o ano base 2010.

"Nosso objetivo é também oferecer ferramentas para fortalecer a cultura de sustentabilidade, com diretrizes e métricas de médio e longo prazos para todos os nossos públicos de relacionamento. No tema saneamento, por exemplo, já temos novos projetos mapeados para 2024, sempre com essa visão de ecossistema e de relevante impacto na qualidade de vida das pessoas" Suzana Santos Head de Comunicação e Sustentabilidade da Unipar

A Unipar estabeleceu uma série de metas que se relacionam diretamente com o tema do Movimento. Até 2030, a companhia pretende reduzir em 15% a intensidade do uso da água e ter 15% de reaproveitamento, com o objetivo de contribuir para a diminuição do estresse hídrico das fontes de abastecimento de água. Para isso, já foram realizados os balanços hídricos das três plantas produtivas em 2022 (no Brasil e na Argentina), identificando as oportunidades de economia de água e estabelecendo planos de ação para essas capturas. Os efluentes gerados na produção seguem requisitos de descarte em consonância com as regulamentações e são monitorados diariamente, com auditorias mensais pelas autoridades ambientais.