Salesianos Bahia investe em experiências inovadoras e amplia horizontes acerca das profissões do futuro

Salesianos Bahia cultiva legados com olhar atento para a evolução tecnológica. Crédito: Bruno Ricci

Sinônimo de legado quando se fala em educação na capital baiana, o Salesianos Bahia tem buscado aliar seus valores e filosofia à tecnologia como forma de ampliar, cada vez mais, os horizontes dos seus estudantes para quando forem decidir seus futuros profissionais. No mês em que é comemorado o nascimento de seu fundador, Dom Bosco, a rede de ensino celebra a tradição, ao mesmo tempo em que foca no que está por vir através de iniciativas inovadoras, como a 13ª edição do Circuito de Profissões, que acontece no próximo sábado (26).

O evento oferece uma experiência imersiva, por meio da qual os jovens salesianos têm a oportunidade de explorar estandes interativos, coletar informações sobre diferentes cursos de graduação e mergulhar nas novidades do campo profissional com especialistas de variados setores.

Desde 2010, o projeto convida alunos do 9º ano do Fundamental Anos Finais até a 3ª série do Ensino Médio, bem como seus familiares e amigos, a ampliar repertórios e trocarem experiências. Além deles, a instituição estende o convite para jovens estudantes da 3ª série de colégios próximos, que também podem se beneficiar das vivências proporcionadas ao longo da programação. “O Circuito de Profissões é um grande evento anual que compõe a programação do projeto de Orientação Vocacional do Salesianos Bahia. Recebemos mais de 150 profissionais, em cerca de 50 salas de aulas, para um bate-papo com os nossos estudantes sobre a formação e atuação profissional nas mais diversas áreas”, explica a Orientadora Educacional do Colégio Salesiano Dom Bosco - Paralela, Cláudia Blanc.

Os participantes do Circuito podem desfrutar de uma manhã repleta de atividades enriquecedoras, conhecendo instituições de ensino superior, tanto públicas quanto privadas, bem como órgãos militares, policiais, bombeiros e organizações de intercâmbio. Essas entidades apresentam, em seus estandes, materiais, ferramentas e equipamentos que utilizam em suas respectivas atribuições, além de fornecer informações necessárias sobre os requisitos no ingresso à universidade. “O Circuito desempenha um papel fundamental na formação integral de jovens, pois proporciona oportunidades de compreender melhor seus talentos e interesses. Nossa expectativa é reunir um público que irá aproveitar o espaço para ampliar seus conhecimentos e saberes, contribuindo para a construção de suas escolhas e atuações profissionais futuras, para que sejam promotoras de um mundo melhor”, afirma.

Cláudia Blanc, Orientadora Educacional do Salesiano Dom Bosco - Paralela. Crédito: Jonas Farias

O destaque da edição deste ano será a experimentação da tecnologia de uma forma ainda mais estimulante e criativa, propondo o uso dirigido da inteligência artificial ao tratar das novas profissões. A ideia é trazer para o ambiente escolar novas ferramentas de transformação digital e promover estratégias que continuem colocando os estudantes no centro do processo de aprendizagem, abordando conceitos como big data, trabalho em rede e a comunicação ubíqua (onipresente) e contando com insights do mercado de trabalho, o qual vem se personalizando e automatizando conforme as evoluções computacionais.

Inovação

Responsável pelo Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) do Salesianos Bahia, o coordenador Marcus Brandão ressalta que as profissões do futuro surgem da combinação entre inovação, tecnologia e criatividade, dando espaço a uma nova era cercada de demandas de uma sociedade cada vez mais conectada e digitalizada. Dessa forma a inteligência artificial e a automação devem assumir um papel importante. “Estamos passando por um momento de convergência, em que diversas tecnologias de inteligência artificial e modulagem de voz feitas por IA estão surgindo. Assim, vão nascendo novas profissões, profissões estas que não víamos 6 meses atrás como criador de prompt, gerenciador e administrador de IA”, explica. “O evento deste ano vai trazer essas questões ao centro do debate, afinal essas novas perspectivas podem se modificar e se adaptar novamente, dando espaço a novas demandas e profissões”, comenta.

Marcus acrescenta que as novas tendências do mercado, devem transformar não apenas a maneira com qual a sociedade encara o trabalho, como redefinirão também as interações sociais, valores culturais e percepções de bem-estar. “Com isso o acompanhamento sócio-ético-moral se torna uma bússola crucial para orientar o desenvolvimento dessas carreiras de maneira alinhada com os princípios humanos e sociais”, avalia.

“A sociedade precisa assegurar que as profissões emergentes sejam moldadas para promover a equidade, a justiça social e a inclusão. Devemos incentivar o diálogo interdisciplinar e lançar luz sobre as implicações profundas dessa nova realidade, identificando riscos potenciais e elaborando soluções abrangentes”, enfatiza o educador.

Marcus Brandão, coordenador do Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) do Salesianos Bahia. Crédito: Beatriz Nobre

Sendo a primeira rede de ensino do Brasil a utilizar o Nintendo Labo como material didático tecnológico, o Salesianos Bahia ainda conta com uma infraestrutura rica em tecnologia, que inclui Sala Maker e uma Sala Robótica. Ambas foram concebidas para converter os processos pedagógicos em aprendizagem direcionada por projetos, enriquecendo ainda mais as atividades com a aplicação significativa do pensamento computacional.

João Pedro Costa e Eliseu Oliveira, estudantes do Colégio Salesiano Dom Bosco . Crédito: Bruno Ricci

Para Marcus, a abordagem da Robótica Educacional com os alunos, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, promove a aprendizagem criativa e exemplifica o comprometimento em investir e pensar no futuro, estimulando habilidades como resolução de problemas, pensamento crítico e colaboração desde cedo. “Alinhado à salesianidade, a tecnologia tem se tornado cada vez mais um potencializador das inovações que nossos estudantes têm a oferecer, mantendo todas as características do nosso carisma. Temos investido em todos os segmentos para que todos os nossos estudantes se percebam como agentes de transformação, por meio de suas ideias e percepções”, completa.