SEJA PRO+: parceria entre SESI e MTE transforma realidade de quem não desistiu da sala de aula

G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 30 de maio de 2025 às 06:00

Alunos da EJA PRO-SESI Crédito: Wilson Sabadin/Coperphoto/Sistema FIEB

Toda semana, Gilmar Santos de Oliveira, morador da cidade baiana de São João do Paraíso, enfrenta cerca de 2h30 de viagem em prol de um sonho: concluir os estudos e se qualificar para novas oportunidades profissionais. O carpinteiro embarca no ônibus que leva alunos para a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), em Ilhéus, para participar das aulas da EJA Profissionalizante SESI e SENAI. >

Gilmar, que faz a EJA Profissionalizante Ensino Médio, com a qualificação profissional em Auxiliar de Laboratório Químico, revela que a motivação para voltar para a sala de aula veio de casa. Sua esposa também decidiu retomar os estudos e, juntos, os dois estão redescobrindo o valor da educação. >

O conhecimento sempre é bem-vindo. Não importa a idade. Hoje, eu tenho 50 anos e estou me sentindo tão bem. Os professores, tanto do SENAI quanto do SESI, são uma maravilha. O ensino, o cuidado e o carinho conosco no ensino Gilmar Santos de Oliveira, estudante

Gilmar Santos de Oliveira faz a EJA Profissionalizante Ensino Médio, com qualificação profissional em Auxiliar de Laboratório Químico Crédito: Arquivo pessoal

O SESI e SENAI Bahia ampliam a oferta da EJA Profissionalizante com o Programa SEJA Pro+, parceria do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria (SESI) com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que oferece elevação de escolaridade e qualificação profissional para jovens adultos. >

O lançamento nacional do programa ocorreu no dia 14 de abril, com o SESI, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) Bahia. Ao todo, 3 mil vagas gratuitas estão sendo oferecidas para jovens entre 18 e 29 anos, que não concluíram o ensino fundamental anos finais (6º ao 9º ano), o ensino médio (1ª a 3ª série) e buscam aliar a elevação de escolaridade a uma qualificação profissional. >

De acordo com Gisele Freitas, gerente da Educação de Jovens e Adultos do SESI Bahia, a expectativa é que o número de vagas aumente nos próximos anos. Os cursos de formação e qualificação serão voltados para áreas que demandam mão de obra nas indústrias de suas localidades. Uma lista com o nome dos alunos concluintes será encaminhada ao MTE, ao final do curso, e o órgão repassará às agências do Sistema Nacional de Emprego (SINE), para inserir esses trabalhadores no mundo do trabalho, por intermediação de mão de obra. >

Ainda segundo Gisele, a Metodologia de Reconhecimento de Saberes adotada pelo SESI parte do princípio de que os estudantes da EJA nunca deixaram de aprender, mesmo fora da escola.>

"Seus conhecimentos, adquiridos ao longo da vida em diferentes contextos, como o trabalho, a família e a comunidade, são valorizados e reconhecidos como legítimos saberes. Esse reconhecimento torna o percurso formativo mais flexível. Quando são identificadas aprendizagens já consolidadas, o estudante não precisa revisitar esses conteúdos na escola, o que possibilita a redução do tempo necessário para a conclusão dos estudos. Dessa forma, a escola cumpre seu papel de validar as trajetórias de vida como parte essencial do processo educativo", destaca.>

Inscrições

As vagas estão sendo oferecidas nos municípios de Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Juazeiro, Alagoinhas, Irecê, Jequié, Teixeira de Freitas, Luís Eduardo Magalhães e Ilhéus. Interessados em participar devem ir até uma unidade do SESI ou acessar o portal do SESI Bahia.>

EJA in Company

Empresas baianas também poderão contar com a EJA in Company. A modalidade é realizada mediante parceria com as empresas, que adaptam espaços de salas de aula em suas instalações.>

"Levamos nossos kits móveis e recursos educacionais para a oferta no contexto da indústria. Deslocamos equipes e recursos necessários para garantir a qualidade da educação SESI e SENAI", explica Gisele Freitas.>