SESI disponibiliza curso online gratuito sobre combate ao bullying e cyberbullying

Voltada para pais, responsáveis e educadores, capacitação tem duração de duas horas e aborda a lei que criminaliza as práticas



Victor Lahiri

Publicado em 20 de maio de 2024 às 08:41

Bullying Crédito: Shutterstock

Um fenômeno que tem ganhado evidência com o passar dos anos e gerado preocupação na sociedade é a prática do bullying e cyberbullying, formas de violência que ocorrem repetidamente no ambiente escolar e através da internet, respectivamente. Uma pesquisa realizada pelo DataSenado e divulgada no ano passado apontou que quase 7 milhões de estudantes sofreram algum tipo de violência na escola, acendendo um alerta para a urgência do combate a essas práticas.

Por se apresentar, segundo pesquisas, como um problema social vinculado à educação, saúde e segurança pública, o tema chamou a atenção também do Congresso, que aprovou, em janeiro deste ano, a Lei 14.811/2024, que criminaliza e prevê punição mais rigorosa para os autores e responsáveis pelo crime, como multa e até prisão.

Para ampliar o debate e o acesso à conscientização da sociedade em torno do problema e suas consequências, o SESI, maior rede de educação particular da Bahia, promove o curso online Bullying e Cyberbullying: Visão Geral da Lei 14.811/2024, que aborda os efeitos legais destas práticas, que afetam cada vez mais os jovens. O curso é voltado para pais, responsáveis e educadores.

Ministrada pelo advogado Fabian Maia, a capacitação tem 2h de duração e é composta por oito videoaulas de 15 minutos. O conteúdo é aberto ao público e pode ser acessado pela plataforma de cursos da Escola SESI Continuum. Segundo a gerente da escola, Elisabete Mercadante, o curso é fruto de uma pesquisa que envolveu a participação de 500 educadores, pais e responsáveis por estudantes de escolas da Bahia e da Rede SESI de Educação.

“Buscamos desenvolver este conteúdo da forma mais didática possível, passando pelo estatuto da criança e do adolescente (ECA) e fazendo essa correlação com a legislação que foi aprovada este ano”, explica Elisabete. “No final, o professor fecha com uma aula na qual aborda, de forma mais livre, o que acredita que pode ser feito para evitar a criminalização. É um curso gratuito e na temática da Educação, reforçando a função social do SESI”, completa.

Prevenção

A gerente da Educação Regular do SESI Bahia, Jucineide Melo, explica que a preocupação com as mais diversas formas de bullying têm sido um ponto de atenção da entidade, que, ao longo dos anos, vem desenvolvendo uma série de ações e estratégias para prevenir a prática e conscientizar a comunidade acadêmica e as famílias dos seus perigos. “Sempre priorizamos a escuta e atenção na conduta e convívio dos alunos para identificar situações que envolvam o bullying. Além disso, buscamos discutir o tema de forma permanente para conscientizar e prevenir a prática”, destaca. “Esse processo envolve capacitar de forma contínua os nossos colaboradores para o diálogo com os estudantes e envolver também as famílias”, diz.

Parceira do Programa Escola & Família do SESI, a psicóloga e mestra em Educação com especialidade em Docência e aperfeiçoamento em Psicologia, Neuropsicologia e Aprendizagem Significativa, Aissa Lisboa, aponta que o cuidado com o qual a rede encara a prática do bullying e cyberbullying é um grande diferencial no âmbito educacional, não apenas na Bahia, mas no Brasil.

“A Rede SESI realiza ações pedagógicas de conscientização, atividades socioeducativas contextualizadas à realidade de cada escola e intervenções preventivas durante todo ano letivo”, explica. “Considero que esse é mais um diferencial. Oportunizar que educadores e familiares realizem cursos abordando o bullying, evidencia a responsabilidade social da Escola SESI Bahia e revela seu cuidado com toda a comunidade escolar e investimento na promoção de uma cultura de paz, baseada na cooperação, no diálogo, no respeito aos direitos humanos e inclusão da diversidade no contexto escolar”, completa.