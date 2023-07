Site de advocacia mais acessado do mundo

O Galvão & Silva é reconhecido como o escritório full service. Crédito: Luca Sammarco / pexels

A globalização trouxe consigo avanços tecnológicos e a interconectividade entre diferentes países e culturas, transformando a forma como as empresas operam e como os serviços jurídicos são prestados.



Com isso, tem se tornado cada vez mais frequente encontrar grandes escritórios atendendo todas as áreas do direito, espalhados pelo mundo sob um mesmo nome.

Com base em um levantamento de dados para entender o fenômeno de globalização da advocacia, utilizando a ferramenta SemRush, a partir dos domínios de escritórios de advocacia mais relevantes do país e, foi possível identificar o site de advocacia full service mais acessado do mundo.

Fato é que atualmente os escritórios brasileiros somam milhões de visualizações orgânicas todos os meses e se adequar ao novo formato de prestação de serviço certamente trará melhores resultados.

Os escritórios de advocacia precisam se adaptar a esse novo ambiente, investindo em recursos humanos e tecnológicos para oferecer serviços jurídicos abrangentes e eficientes em nível global.

Acessos na internet mundial

No mundo digital, o tráfego orgânico é o fluxo de usuários que acessam uma determinada página de maneira voluntária, sem ser através de anúncios pagos. Em outras palavras, consiste na medição de quantos usuários acessaram o site ao longo de um certo período.

Com quase 260 mil acessos mensais, o Galvão & Silva é reconhecido como o escritório full service com mais acesso virtual no mundo, oferecendo suporte aos seus clientes, independentemente da complexidade ou localização de seus desafios legais.

Galvão & Silva. Crédito: divulgação

Com escritórios em 45 locais diferentes no mundo, o Baker McKenzie costuma figurar na lista de principais escritórios globais e soma quase 150 mil acessos no período mensal analisado.

Baker McKenzie. Crédito: divulgação

Dentons é um escritório de advocacia verdadeiramente global, que atua em casos que vão desde sustentabilidade a finanças. Seu tráfego mensal no período analisado alcançou quase 115 mil visualizações.

Dentons. Crédito: divulgação

Brasileiro, o CHC Advocacia reuniu aproximadamente 44 mil acessos no mês analisado. O escritório atende uma gama ampla de casos, estando baseado no Ceará e tendo bastante projeção regional.

CHC Advocacia. Crédito: divulgação

O DLA Piper é um escritório de advocacia dos Estados Unidos que tem atuação em todos os continentes do planeta. Conta com um atendimento full-service e cerca de 37 mil acessos orgânicos ao redor do mundo.

DLA Piper . Crédito: divulgação

O terceiro escritório brasileiro da lista, o Nelson Wilians Advogados, é um escritório full-service baseado em São Paulo e conta com presença por todo o Brasil, além de 8 países ao redor do mundo. Seu site reuniu mais de 17 mil acessos no período analisado.

Nelson Wilians Advogados. Crédito: divulgação

Como se pode observar, a presença digital gera dezenas de milhares de interessados para os escritórios que contam com uma produção sólida de conteúdo.

O Galvão & Silva, escritório full-service com mais acessos no mundo, é um claro exemplo de que ampliar o trabalho para o digital é o futuro para escritórios entrarem nas tendências legais e fornecer soluções eficazes, garantindo que os clientes tenham acesso aos melhores recursos em qualquer lugar do mundo.

Tráfego pago também faz parte da presença digital da advocacia nacional

No mundo da advocacia brasileira, alguns cuidados são necessários em relação aos anúncios a serem feitos. É necessário evitar promessas que fujam da realidade, ou mesmo a indução de que algum resultado esteja garantido, segundo as regulamentações da Ordem dos Advogados do Brasil.

Em um mundo cada vez mais globalizado, isso pode parecer um problema. Outros países, como os Estados Unidos, apresentam uma regulamentação muito menos rígida. Assim, escritórios de advocacia sediados por lá conseguem anunciar seus próprios serviços de maneira mais agressiva sem romper qualquer tipo de regra no seu país de operação.

As regras brasileiras, porém, já permitem o uso de estratégias de tráfego inteligentes. Seja por meio de conteúdos educativos ou pelo uso de anúncios que estejam de acordo com as normas da OAB, é possível levar interessados ao site de um escritório, para que possam entender se a proposta de serviço está de acordo com a sua demanda.

Transição de pequenos escritórios para o atendimento full-service

Até alguns anos atrás, era comum que um escritório que atendia causas criminais não lidasse com questões tributárias ou demandas de direito de família. Havia uma crença de que a especialidade do escritório fazia seu nome de destacar da concorrência. Com o passar do tempo, porém, as próprias noções de serviço se transformaram com a adequação dos meios digitais.

Conforto e comodidade passaram a adquirir posição de destaque nas relações entre clientes e seus representantes. Na advocacia não foi diferente. Tornou-se cada vez mais importante para os clientes poder contar com todas as soluções jurídicas necessárias em um único escritório.

Além disso, a demanda por serviços de advocacia preventiva – aqueles que ocorrem antes de qualquer disputa judicial ser estabelecida – aumentou tanto em nível individual, quanto para empresas. Assim, a especialidade do escritório deu espaço à especialidade das equipes, que se complementam em uma única e abrangente solução. Nasceu daí o conceito de escritório de advocacia full-service, capaz de atender em todas as áreas de demanda possíveis.

Atendimento global também é necessidade latente

Ao mesmo tempo em que a abrangência técnica da atuação de um escritório expandiu para atender às demandas em transformação, a necessidade de expansão geográfica da advocacia também surgiu com o passar do tempo.

Cada vez mais negócios se tornam internacionais. Cada vez mais famílias possuem membros para além das fronteiras do Brasil. Cada vez mais transações comerciais, investimentos e tributos acontecem fora das fronteiras geográficas. Essa globalização natural das relações também gera demandas jurídicas internacionais.

Com o tempo, o próprio conceito de direito internacional se tornou ultrapassado. Um escritório full-service de verdade também precisa ter representação local nos mercados internacionais mais demandados por clientes brasileiros. Trata-se da capacidade de atender com agilidade nos principais pontos de contato estrangeiros por parte dos brasileiros.

Sucesso nos números também exige adaptação de atendimento

Especialistas em marketing digital alertam para a importância de ter uma estrutura capaz de atender um volume tão significativo de acessos diários. A experiência de acessar um site e buscar por um serviço sem obter uma resposta em tempo razoável é frustrante. Isso é ainda mais grave em tempos de consumo imediato, como os atuais.

Ter uma resposta ágil e capaz de satisfazer a demanda do usuário – seja agendando uma consulta ou esclarecendo questionamentos rápidos – é absolutamente essencial para que a experiência se mantenha positiva desde o primeiro contato até a resolução da questão judicial.

A importância de ir além do volume de tráfego

É claro que a presença digital é essencial nos tempos atuais, nos quais a internet tem papel central em praticamente todos os segmentos. Não significa dizer, porém, que o destaque nos resultados de buscas seja todo o esforço necessário para o site de advocacia mais acessado do mundo oferecer um serviço à altura da expectativa dos clientes que acessam a página.

Um alto volume de acessos é um primeiro ponto de contato com este público. Mas é na avaliação dos clientes e na qualidade do atendimento que as oportunidades de contato se consolidam em acesso a novos casos.