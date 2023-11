Alexandre Pato sofre lesão e não deve jogar mais pelo São Paulo

O atacante Alexandre Pato, do São Paulo, foi diagnosticado nesta segunda-feira com um estiramento no músculo reto femoral da perna esquerda. O jogador de 34 anos sentiu dores durante o treinamento do fim de semana e teve a lesão constatada após exame de imagem. Ele já começou o trabalho de recuperação no Reffis, departamento médico do clube, mas corre o risco de não atuar mais pela equipe.



Pato tem contrato somente até o dia 31 de dezembro de 2023 e não está nos planos da comissão técnica para a próxima temporada. O clube deseja diminuir o número de atletas no elenco comandado por Dorival Junior, atualmente com quase 40 jogadores. Mesmo após a lesão de Calleri, Pato não teve espaço e perdeu a concorrência no ataque para outros, como Juan e Erison.