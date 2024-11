FUTEBOL

CBF implementa 'Gesto Antirracismo' em jogos no país, e Vini Jr. celebra: 'Toda ajuda é bem-vinda'

A partida da seleção na Bahia - cidade mais negra fora da África - marcará o lançamento oficial do protocolo

Estadão

Publicado em 19 de novembro de 2024 às 10:40

Treino da Seleção Brasileira no Barradão Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A partida com o Uruguai nesta terça-feira (19), em Salvador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, será um marco importante para o combate ao racismo nos campos nacionais. A CBF implantará neste duelo o Gesto Antirracismo da Fifa que será utilizado em todas as partidas no país, motivo de comemoração de Vini Jr., que trava luta incansável na Espanha para combater a discriminação racial.

A medida é uma maneira de informar o árbitro que algum jogador está sendo alvo de abuso racista. O jogador vai cruzar os braços na frente do peito para anunciar um ato discriminatório, o que obrigará a paralisação da partida. Caso o ato não cesse, o jogo pode ser suspenso e até abandonado.

"A partida da seleção na Bahia, a cidade mais negra fora da África, marcará o lançamento oficial do protocolo contra atos racistas no futebol brasileiro", revelou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. "Quando entrei para o Conselho da Fifa em março do ano passado, anunciei que a luta contra racistas seria uma das minhas prioridades na organização. De agora em diante, o gesto será adotado em todas as partidas em nosso país. O racismo é um crime que afeta a alma."

O Gesto Antirracismo deve estar presente em todos os campos do planeta em breve, para alívio de Vini Jr. "Eu sempre acho que qualquer ajuda é muito bem-vinda. As pessoas pretas sofrem há muito tempo, e tem que chegar o momento em que tudo isso tem que acabar. Então a Fifa, que é um nome muito forte junto com a CBF, junto com todos os jogadores, temos essa força para combater. Então, vamos seguir juntos e firmes e fortes para aqui e no futuro bem próximo, as crianças que estão vindo para o nosso futuro tenham uma vida melhor", frisou o brasileiro.

Nesta quarta-feira (20) é comemorado o Dia da Consciência Negra, e Vini Jr. espera que a data possa modificar a maneira de algumas pessoas agir e se comportar perante os demais. Sobretudo, nos casos de discriminação.

"Sobre esse dia, é muito importante por tudo que nós passamos e por tudo também que a CBF tem feito, junto com a Fifa, junto com todos os jogadores, estamos juntos nessa luta. A intenção é que no futuro bem próximo cada vez mais a gente possa ter menos casos de racismo", disse o atacante do Real Madrid.

Na Espanha, as queixas de Vini começaram a surtir efeito, com prisões e banimento de racistas dos estádios. "Nos últimos três meses, nós conseguimos colocar três ou quatro pessoas na cadeia já e fazer elas pagarem pelo crime que cometeram", contou. "Eu sei da minha importância, mas eu sempre falo que é uma luta de todos, porque eu, sozinho, não tenho como combater tudo isso que todos os negros vêm sofrendo", advertiu.