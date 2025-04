FUTEBOL

Morre ex-atacante Jair da Costa, campeão da Copa do Mundo de 62

Brasileiro foi um dos primeiros a defender um time europeu

Estadão

Publicado em 26 de abril de 2025 às 19:04

Jair esteve na conquista do bi Crédito: Reprodução/X

Campeão do mundo com a seleção na Copa do Mundo do Chile em 1962 e um dos primeiros brasileiros a jogar na Europa, o ex-ponta Jair da Costa morreu neste sábado aos 84 anos em Osasco (SP). A causa da morte não foi divulgada. >

Revelado pela Portuguesa, clube que defendeu entre 1960 e 1962, Jair da Costa disputou apenas uma partida com a camisa da seleção brasileira, na vitória sobre o País de Gales por 3 a 1 em amistoso disputado no Pacaembu em 1962. O jogador foi convocado pelo técnico Aymoré Moreira e foi reserva de Garrincha na conquista do bi no Chile.>

"A Portuguesa SAF lamenta profundamente o falecimento do ex-atacante Jair da Costa, uma das lendas do nosso clube", publicou a Lusa em suas redes sociais, acrescentando que ele foi um dos primeiros jogadores brasileiros a defender um time europeu. "Nossos sentimentos aos familiares e amigos", completou. De acordo com a Portuguesa, Jair da Costa disputa com Julinho Botelho o título de melhor ponta-direita da história do clube.>