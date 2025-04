EL CLÁSICO

Em jogo cheio de reviravoltas, Barcelona bate o Real Madrid e conquista título da Copa do Rei

Agora, time catalão vai atrás da "quadrúpla" coroa na temporada

Estadão

Publicado em 26 de abril de 2025 às 20:31

Jogadores do Barcelona comemoram o título Crédito: Divulgação/RFEF

Com um gol de Koundé aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação, o Barcelona deu neste sábado mais um passo em sua caminhada a uma possível "quádrupla" coroa na temporada ao vencer o Real Madrid por 3 a 2 (após empate em 2 a 2 no tempo normal), em Sevilha, e conquistar pela 32ª vez a Copa do Rei. >

O time do técnico Hansi Flick já conquistou a Supercopa da Espanha, em janeiro, e está na semifinal da Liga dos Campeões, contra a Inter de Milão, e na liderança do Espanhol com quatro pontos de vantagem sobre o rival da capital (76 a 72) a cinco rodadas do fim do campeonato.>

Já eliminado da defesa do título da Liga dos Campeões, o Real ainda tem mais uma chance para tentar barrar o projeto do Barcelona. Os times se enfrentam no dia 11 de maio pela 35ª rodada do Espanhol e, mesmo que vença o jogo no Lluís Companys, o Real fica dependendo de um tropeço do Barcelona em outras partidas no campeonato.>

Além da vitória neste sábado, em Sevilha, o Barcelona já havia goleado o Real por 5 a 2 na final da Supercopa da Espanha. No penúltimo "El Clásico" da temporada, o Barcelona saiu na frente, tomou a virada, buscou o empate para forçar a prorrogação e fez o gol do título com Koundé aos 11 minutos da segunda etapa do tempo extra.>

O Barcelona foi dominante na primeira etapa do tempo normal. O time teve maior posse de bola (63%)e um volume de jogo infinitamente maior: foram nove finalizações contra apenas uma do Real. Carlo Ancelotti, técnico do Real, escalou a equipe com Mendy na lateral-esquerda e Mbappé no banco. Os dois jogadores se recuperaram de lesões recentemente e tinham suas participações no começo do jogo em dúvida. Mais de um mês longe dos campos cobrou o preço do lateral, que antes dos 10 minutos de jogo foi ao chão e teve que ser substituído.>

O Barcelona era envolvente, diferentemente do Real, que quando buscava o ataque tinha muita dificuldade para furar o esquema defensivo e conseguir finalizar. Aos 28 minutos, o Barcelona abriu o placar com um golaço de Pedri, que iniciou a jogada. Da intermediária, ele lançou Lamine Yamal pelo lado direito. O atacante de 17 anos prendeu a bola até a aproximação do mesmo Pedri, que acertou um lindo chute no ângulo direito do goleiro Courtois.>

Pelo lado do Real, a dupla de ataque brasileira formada por Vini Jr. e Rodrygo era bem neutralizada. No final do primeiro tempo, Vini Jr. avançou pela esquerda, foi derrubado na área e chegou a pedir pênalti, mas o lance foi anulado por impedimento do brasileiro no início da jogada.>

Em desvantagem no placar, Ancelotti voltou para o segundo tempo com Mbappé no lugar de Rodrygo. Logo no início da segunda etapa, Modric e Arda Guler também entraram no Real. O jogo ficou aberto, com o time da capital muito mais incisivo. Em menos de 20 minutos da segunda etapa, o time já tinha 8 finalizações, sendo 5 no alvo, exigindo boas defesas do goleiro Szczesny.>

Mbappé foi decisivo para mudar a história do jogo. Aos 23 minutos, ele partiu em velocidade em direção à área do Barcelona e só parou ao ser agarrado por De Jong, que foi advertido com cartão amarelo. Na cobrança da falta, na altura da meia-lua, o atacante francês bateu muito bem. A bola bateu na trave direita antes de entrar.>

Aos 22 minutos, o Real conseguiu a virada. Após cobrança de escanteio de Arda Guler, Tchouameni subiu no centro da área e marcou de cabeça. O Real era melhor em campo quando sofreu o empate. Yamal lançou Ferran Torres nas costas do zagueiro Rudiger. Courtuois saiu do gol para tentar cortar o lance, mas o Torres confirmou sua boa fase, passou pelo meio dos dois rivais e tocou para o gol.>

Visivelmente cansado, Vini Jr. foi substituído no final do tempo regulamentar por Brahim Diaz. Aos 51 minutos, o brasileiro Raphinha invadiu a área do Real e numa disputa com Asencio foi ao solo. O árbitro De Burgos marcou o pênalti. Depois, com auxílio do VAR, retirou a marcação. Raphinha, que fazia uma partida de discreta, recebeu cartão amarelo.>

Na prorrogação, com os jogadores exaustos, os times criaram poucas jogadas de perigo. Artilheiro do Real na Copa do Rei, Endrick entrou aos 5 minutos do segundo tempo da prorrogação. Quando parecia tudo encaminhado para a disputa por pênaltis, a defesa do Real falhou na saída de bola, e Koundé acertou um chute de fora da área no canto direito de Courtouis aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação.>