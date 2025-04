FUTEBOL

Al-Hilal faz proposta bilionária para tentar tirar Raphinha do Barcelona

Brasileiro poderia receber 50 milhões de dólares por ano no clube árabe

Fazendo grande temporada e visto por muitos como favorito à Bola de Ouro, Raphinha está atraindo interesse do futebol árabe, mas o Barcelona confia que pode segurar o craque. O Al-Hilal estaria disposto a desembolsar uma bolada para contratar o brasileiro, no entanto, apesar dos altos valores, o time catalão não pretende liberá-lo. >

Porém, ainda de acordo com o veículo espanhol, Raphinha segue com a intenção de permanecer na equipe Culé. No começo da temporada, o atacante já havia sido alvo de interesse do futebol saudita, mas foi convencido a seguir pelo técnico alemão Hansi Flick. >