Cafu surpreende ao opinar sobre técnico do Corinthians: 'Sempre fui contra'

Timão está há uma semana sem treinador após a demissão de Ramón Díaz

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de abril de 2025 às 13:01

Cafu deu opinião sobre o comando técnico do Corinthians Crédito: Benja Me Mucho YouTube/Reprodução

Após demitir o argentino Ramón Díaz e quase fechar com Tite, o Corinthians está muito perto de anunciar Dorival Júnior como novo comandante. Embora o acordo esteja muito bem encaminhado e o nome do ex-técnico da Seleção Brasileira agrade boa parte da torcida do Timão, o ex-jogador Cafu tem uma opinião diferente. >

Na visão do capitão do penta, o melhor para a equipe paulista teria sido manter Ramón Díaz no comando técnico. Segundo o ex-lateral, trocar de treinador no meio de competições nunca é o ideal. >

“No meu ponto de vista, a melhor opção era deixar o treinador atual, o Ramón Díaz. É o que eu penso. Porque trocar de treinador no meio de uma competição, eu sempre fui contra. Sempre fui contra porque ele tem uma programação e um trabalho de começo, meio e fim. Você só pode avaliar o trabalho do treinador quando termina a competição. Se você manda o treinador embora na metade da competição, vai acabar achando que ele é incompetente”, disse Cafu em entrevista ao canal Benja Me Mucho, de Benjamin Back. >

"Vê se chegou em quarta em quarto, em quinto, segundo ou até em último. Ai sim você toma uma decisão e fala: ‘Olha, não estava dentro daquilo que esperávamos. Infelizmente você vai ter que ir embora’", completou. >

Embora fosse a favor da permanência do técnico argentino, Cafu comentou sobre a possibilidade da chegada de Tite, que recusou o cargo para cuidar da saúde mental, e aprovou a possível contratação de Dorival Júnior.>

“Já que isso aconteceu com o último treinador, tem agora a possibilidade do Tite. Mas, por conta do problema de saúde que ele teve, acabou não acertando com o Corinthians. Dizem que ainda não acertou e que o Dorival tem chance de vir para o Corinthians. Se vier o Dorival, é um grande nome para um grande clube”, analisou. >

Ainda com o interino Orlando Ribeiro no comando, o Corinthians entra em campo nesta quinta-feira (24), para encarar o Racing-URU, na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Grupo C da Sul-Americana.>