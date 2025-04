CONVERSAS FINALIZADAS

Tite 'esnoba' o Corinthians, encerra negociações e anuncia pausa na carreira: 'Decisão necessária'

Treinador anunciou que vai cuidar "da saúde física e mental"

Tite não será o novo comandante do Corinthians. Apesar de ter avançado nas negociações com o clube paulista, o treinador surpreendeu e anunciou nesta terça-feira (22) e que dará uma pausa na carreira por "tempo indeterminado" para "cuidar de sua saúde física e mental".>

O técnico de 63 anos era o principal nome cotado para substituir Ramón Díaz no comando do Timão e esteve muito próximo de oficializar o retorno ao Parque São Jorge. Tite não deu um prazo ou previsão para voltar à ativa. O anúncio da pausa foi feito pelo filho e auxiliar do profissional, Matheus Bachi.>