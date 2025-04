VAI VOLTAR PARA O BAHIA?

Anderson Talisca faz revelação sobre aposentadoria do futebol e fala em shows nas férias: 'É só chamar'

Jogador tem carreira paralela como trapper e vai lançar álbum com nove músicas

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de abril de 2025 às 09:26

Anderson Talisca marcou três gols em partida pelo Fenerbahçe Crédito: Reprodução/Instagram

Anderson Talisca está conciliando a carreira como jogador de futebol com a música e, aos 31 anos, se prepara para lançar seu primeiro álbum nas plataformas musicais. Intitulado Notas, ele será disponibilizado no dia 15 de maio, com nove músicas autorais. Mas isso não quer dizer que o meia-ofensivo do Fenerbaçe, da Turquia, esteja se preparando para largar as chuteiras.>

Em entrevista ao jornal O Globo, o ex-Bahia assegurou que não pensa em aposentadoria - apesar de não arriscar dizer com quantos anos pretende parar de jogar futebol profissionalmente. Por outro lado, ele tem uma certeza: quer continuar fazendo música. Os shows do Spark, sua alcunha como trapper, virão nas férias da bola, garante.>

"Os contratantes que tiverem interesse, é só chamar (risos). Abro seis datas em junho", falou.>

Depois do Bahia, Talisca passou pelo Benfica, de Portugal, e Besiktas, da Turquia, até chegar ao Guangzhou Evergrande, da China, onde foi campeão nacional em 2019. Neste último, estreou com um hat-trick (três gols na mesma partida) na vitória da equipe contra o Guizhou Hengfeng.>

Em 2021, ele foi para o Al Nassr, da Arábia Saudita - o time de Cristiano Ronaldo-, com o qual foi campeão da Liga dos Campeões Árabes de 2023. De volta à Turquia, chegou no Fenerbaçe em janeiro deste ano e tem contrato com o clube de Istambul, comandado por José Mourinho, até junho do ano que vem.>

O jogador falou que passou a se interessar mais pelo business da música quando foi atuar pelo Benfica, em 2014, estudando o universo do streaming e de gestão de carreiras, e resolveu montar sua própria gravadora, a T Music, dedicada a axé e pagode. Depois, fundou outro selo, a Nine Four Records, voltada para música urbana, como o trap e o rap. >

Em 2019, surgiu Spark. De lá para cá, ele lançou singles e fez feats com artistas importantes da cena como Lennon e Kiaz. Mas nada de futebol nas letras. >