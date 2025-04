DECEPCIONADO

Ídolo de clube inglês lamenta rebaixamento: 'Show de merda'

A queda do Leicester aconteceu com cinco rodadas de antecedência

A temporada 2024/25 caminhou para final trágico para o Leicester, da Inglaterra. Rebaixado para a Championship, segunda divisão do futebol inglês, com cinco rodadas de antecedência, Jamie Vardy usou as redes sociais para lamentar o ano da equipe.>