SAUDITÃO

Damac x Al-Nassr: onde assistir Cristiano Ronaldo ao vivo, horário e escalações

A partida será disputada no Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City, em Abha

Damac e Al-Nassr se enfrentam nesta terça-feira em confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato Saudita 2024/2025. A partida será disputada no Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City, em Abha, e pode mexer com a parte de cima da tabela. O time de Cristiano Ronaldo busca diminuir a distância para o vice-líder Al-Hilal. Confira onde assistir ao vivo, o horário do jogo, a análise das equipes e as prováveis escalações.>