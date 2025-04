NÃO CAIU BEM

Apresentador da Globo faz post polêmico envolvendo morte do Papa e apaga em seguida: 'Pessoas ofendidas'

André Rizek pediu desculpas após a repercussão negativa

O apresentador André Rizek, do SporTV, se envolveu em uma polêmica após uma postagem nas redes sociais na última segunda-feira (21). O jornalista fez uma 'brincadeira' para dizer que o Corinthians está perto de anunciar seu novo técnico, relacionando as cores do clube paulista com o conclave, que vai eleger um novo papa. O post aconteceu no mesmo dia da morte do Papa Francisco, aos 88 anos.>