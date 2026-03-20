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Libertadores 2026: confira como ficaram os grupos

Brasil tem seis representantes na competição

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Millena Marques

  • Agência Brasil

Publicado em 20 de março de 2026 às 09:42

Taça da Libertadores
Taça da Libertadores Crédito: Twitter/Conmebol

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) sorteou os grupos da Copa Libertadores da América nesta quinta-feira (19). Flamengo, Fluminense, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol são os representantes do Brasil na competição.

Atual campeão da América, o Flamengo ficou no Grupo A ao lado de Estudiantes (Argentina), Cusco (Peru) e Independiente Medellín (Colômbia).

Fase de grupos das Libertadores 2026

Fase de grupos das Libertadores por Reprodução
Fase de grupos das Libertadores por Reprodução
Fase de grupos das Libertadores por Reprodução
Fase de grupos das Libertadores por Reprodução
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Fase de grupos das Libertadores por Reprodução

Já o Fluminense, que ficou no Grupo C, medirá forças com Bolívar (Bolívia), Deportivo La Guaira (Venezuela) e Independiente Rivaldalvia (Argentina). No Grupo D o Cruzeiro está ao lado de Boca Juniors (Argentina), Universidad Católica (Chile) e Barcelona (Equador).

No Grupo E o Corinthians terá pela frente Peñarol (Uruguai), Santa Fe (Colômbia) e Platense (Argentina). Outra equipe paulista na Libertadores é o Palmeiras, que está no Grupo F com Cerro Porteño (Paraguai), Junior (Colômbia) e Sporting Cristal (Peru).

O último representante brasileiro na principal competição de clubes do continente é o Mirassol, que enfrentará no Grupo G a LDU (Equador), o Lanús (Argentina) e o Always Ready (Bolívia).

Tags:

Futebol Libertadores 2026

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