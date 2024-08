SAÚDE

10 alimentos que ajudam a melhorar a saúde do coração

Veja como eles podem auxiliar na prevenção de doenças e a melhorar o funcionamento deste órgão

Portal Edicase

Publicado em 12 de agosto de 2024 às 14:36

Hábitos saudáveis e certos alimentos ajudam na prevenção de doenças cardíacas (Imagem: Avocado_studio | Shutterstock) Crédito:

O coração é responsável por bombear sangue e oxigênio para todos os outros órgãos e tecidos. Quando sua função é prejudicada, seja por obstruções nas artérias, pressão arterial elevada ou outras condições, o risco de complicações graves, como infartos e insuficiência cardíaca, aumenta significativamente.

Por isso, é essencial adotar hábitos alimentares saudáveis, pois uma dieta equilibrada pode ajudar a prevenir o acúmulo de gorduras nas artérias, controlar os níveis de colesterol e reduzir a pressão arterial, fatores importantes para manter o coração forte e saudável.

A seguir, a nutricionista Juliana Vieira lista alguns alimentos benéficos para a saúde do coração!

1. Azeite de oliva

Nem toda gordura é prejudicial para a saúde. O azeite de oliva configura um exemplo, tendo em sua composição a gordura monoinsaturada. Estudos publicados mostram que essa substância contribui com a saúde do coração e diminui os riscos de AVC (Acidente Vascular Cerebral). Além disso, é rico em ácidos graxos monoinsaturados, que reduzem as taxas de colesterol ruim (LDL) e aumentam o bom (HDL). Assim, nos protegemos do acúmulo de placas gordurosas nos vasos sanguíneos.

2. Aveia

As fibras da aveia ajudam a manter níveis regulares de glicose no sangue, prevenindo o diabetes. É importante ressaltar que as altas taxas de açúcar podem afetar as paredes dos vasos sanguíneos e, consequentemente, interferir na circulação de sangue.

3. Linhaça ou óleo de linhaça

Têm ação anti-arritmia, controlando os batimentos cardíacos e, como consequência disso, ainda ajudam a prevenir a hipertensão .

4. Salmão, sardinha e atum

Esses três peixes são gordurosos, mas têm uma gordura boa, a poli-insaturada, além do ômega 3, excelente para saúde cardiovascular. Além do salmão, da sardinha e do atum, você também pode colocar na sua lista de compras o bacalhau, o linguado e o arenque (uma espécie de peixe pequeno).

5. Maçã

Ela é considerada um bom alimento para o coração por ter ótimas quantidades de pectina, uma fibra que diminui a absorção de gorduras, ajudando a prevenir o surgimento de doenças cardiovasculares . Ainda, a maçã possui muitos flavonoides e carotenoides, compostos bioativos com ação antioxidante que impedem a oxidação das células de gordura, equilibrando os níveis de colesterol “ruim”, o LDL, no sangue.

O abacate ajuda a diminuir o colesterol e os triglicerídeos (Imagem: Krasula | Shutterstock) Crédito:

6. Abacate

O abacate é rico em gordura monoinsaturada e poli-insaturadas, que são saudáveis e ajudam a diminuir o colesterol total, os triglicerídeos e o colesterol ruim, mantendo a saúde do coração. Também abundante em carotenoides, potássio e ácido fólico, nutrientes que melhoram a circulação do sangue, essa fruta se mostra uma ótima opção para incluir na dieta.

7. Grãos

Grãos, como feijão, lentilha, grão-de-bico e outros, agem na redução do colesterol LDL.

8. Chocolate amargo

O chocolate amargo , a partir de 70% cacau, contém um elevado teor da fruta que tem ação anti-inflamatória e antioxidante. Ela ajuda a diminuir a oxidação das células de gordura, evitando o risco de formação de coágulos e melhorando a circulação de sangue.

9. Tomate

O tomate é conhecido por ser um alimento bom para o coração, pois é rico em licopeno, um potente antioxidante que mantém a saúde das artérias, ajudando a prevenir problemas como aterosclerose, infarto e derrame.

10. Água

Sempre mantenha a hidratação em dia, bebendo água . Importante não só para o coração, mas para o corpo todo.