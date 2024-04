10 cuidados básicos para manter a saúde da voz

Alguns hábitos do dia a dia podem ser prejudiciais para a saúde vocal e precisamos evitá-los

No dia 16 de abril é celebrado o “Dia Mundial da Voz”, que visa conscientizar a população sobre a importância da preservação da voz e os cuidados necessários para evitar possíveis doenças. “Muitas pessoas não se dão conta de que as alterações da voz podem ser sinais de doenças, como o câncer de laringe”, alerta Dr. Bruno Borges de Carvalho Barros, médico especialista em otorrinolaringologia.

Dessa forma, é preciso estar atento aos sintomas que podem indicar que algo não está certo: “Qualquer alteração no timbre e na forma de colocar a voz, dor, tosse, pigarro ou rouquidão frequente já são sinais de que algo não está bem e é preciso investigar”, recomenda o especialista.

Problemas que afetam a saúde vocal

Conforme o Dr. Bruno Borges de Carvalho Barros, existem diversas doenças que podem interferir na qualidade da voz. Na infância, as laringites são as mais comuns, causadas por vírus ou bactérias. Nódulos vocais também são frequentes em crianças devido ao uso excessivo da voz.

Ainda segundo o médico, em adultos, as causas são mais variadas e podem incluir lesões por uso inadequado ou excessivo da voz, refluxo gastroesofágico, hábitos prejudiciais como o consumo de tabaco e álcool, doenças neurológicas como o Parkinson, trauma no nervo responsável pela movimentação das pregas vocais e alterações hormonais.

Tratamentos mais indicados

O Dr. Bruno Borges de Carvalho Barros explica que o tratamento para problemas vocais irá depender do tipo de diagnóstico. Nos quadros infecciosos, podem ser indicados antibióticos e/ou anti-inflamatórios . Em caso de uso inadequado da voz, a fonoterapia pode ajudar a melhorar e prevenir novas lesões. Tratamento cirúrgico é reservado para suspeita de câncer ou lesões sem resposta à fonoterapia.

Cuidados para garantir a saúde da voz

1. Cuide da alimentação

Uma alimentação saudável permite que as pregas vocais se mantenham saudáveis . Uma alimentação rica em gordura e alimentos condimentados, aumenta a chance de refluxo gastro-esofágico, que piora muito a qualidade vocal e facilita o aparecimento de lesões.

2. Aumente a ingestão de água

3. Não grite

Toda vez que gritamos, geramos um trauma nas pregas vocais. Elas geram a fala ao bater umas contra as outras e no grito o impacto é muito intenso.

4. Fale pausadamente

5. Evite bebidas gasosas

As bebidas gasosas distendem o estômago e facilitam o retorno de ácido gástrico pelo esôfago até a região da laringe. Isso pode causar rouquidão e tosse.

6. Não fume

As toxinas do cigarro podem afetar e irritar a laringe, deixando-a mais inchada e ressecada. Além disso, o cigarro contém substâncias que são nocivas à mucosa que, associado a alta temperatura, são fatores de risco para o desenvolvimento de câncer.

7. Evite substâncias quentes

A alta temperatura traumatiza a mucosa que responde com modificações de suas células em uma tentativa de minimizar o trauma. No entanto, neste mecanismo, pode haver metaplasia e, em situação especial, até desenvolvimento de câncer.

8. Limpe o ar-condicionado e as pás dos ventiladores

Ao realizar este tipo de limpeza, diminuímos a exposição a alérgenos da via respiratória. A alergia é um fator que piora a qualidade vocal por levar a um edema na região.

9. Não ande descalço

A temperatura de nosso corpo (pés) em contato com o chão frio desencadeia a resposta de alergia na via respiratória. Dormir ou sair no frio de cabelo molhado, além de ficar exposto a mudanças bruscas de temperatura, promovem o mesmo.