10 itens para comprar antes de adotar um gato

10 itens para comprar antes de adotar um gato

No entanto, para garantir que a transição para o novo lar seja tranquila e que as necessidades do gato sejam atendidas, é essencial que o tutor se prepare devidamente. Conforme explica a veterinária Fernanda Ambrosino, é necessário determinar um local para o pet dormir, um espaço para ele se alimentar e um para as necessidades fisiológicas.