11 dicas para desenvolver o seu comportamento no trabalho

Especialista indica atitudes positivas para ter um bom relacionamento com colegas e superiores na empresa

Além dos projetos e trabalhos realizados dentro da empresa, suas atitudes também são analisadas por colegas e superiores. Logo, saber como se portar no ambiente profissional é essencial para o gerenciamento da sua carreira. A seguir, confira 11 dicas da gerente de recursos humanos Mariana Almeida para te ajudar a se portar corretamente no ambiente de trabalho.

1. Preste atenção aos padrões da empresa

Entenda as regras e siga os procedimentos da empresa.

2. Seja educado

Haja com respeito, ética e simpatia com todos os profissionais , desde a equipe de limpeza até os executivos do alto escalão.