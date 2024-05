13 doenças comuns após a ocorrência de enchentes

Alagamentos ocorridos no Rio Grande do Sul podem ter impactos na saúde dos moradores

Desde o início do mês de maio, o estado do Rio Grande do Sul tem sido atingido por fortes chuvas. Os alagamentos atingiram 461 municípios e deixaram mais de 540 mil pessoas desabrigadas. A tragédia climática gerou a maior evacuação de casas no Brasil deste século e, além das consequências imediatas à população gaúcha, deve repercutir também a longo prazo sobre a saúde pública do estado e da região, conforme destaca o Dr. Alexandre Pimenta, responsável técnico pela rede AmorSaúde.