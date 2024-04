Edicase Brasil

15 curiosidades sobre a vida e a carreira de Madonna

A cantora pop fará um grande show no Rio de Janeiro em 4 de maio

Publicado em 1 de abril de 2024 às 17:25

Madonna é aclamada por diferentes gerações dos amantes do pop (Imagem: andreynikolaev.com | Shutterstock) Crédito:

Em 4 de maio, Madonna fará um show único no Brasil, mais especificamente na praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. O evento gratuito marcará o encerramento da “The Celebration Tour”, que celebra os 40 anos de carreira da rainha do pop. A apresentação terá duas horas de duração, começando a partir das 21h30, e reunirá alguns dos grandes hits da cantora.

Madonna é uma das artistas mais icônicas e influentes da indústria da música. Com sua capacidade de se reinventar constantemente, ela acumula grandes feitos. Por isso, a seguir, veja 15 curiosidades sobre a artista!

1. Origem e início da carreira

Madonna Louise Ciccone, mais conhecida como Madonna, nasceu em 16 de agosto de 1958, em Bay City, Michigan, nos Estados Unidos. Ela cresceu em uma família católica – o que influenciou sua vida e carreira de várias maneiras – e de ascendência italiana.

Ela estudou dança na Universidade de Michigan antes de se mudar para Nova York no final dos anos 1970, em busca de uma carreira na indústria do entretenimento. Na cidade, ela trabalhou como dançarina e modelo enquanto buscava oportunidades para lançar sua carreira musical.

A primeira banda de que a cantora fez parte foi a Breakfast Club, em 1980. Ela foi vocalista, guitarrista e baterista. Após sair do grupo, Madonna lançou seu álbum de estreia autointitulado, em 1983. Foi um sucesso imediato, com hits como “Holiday” e “Borderline”. No entanto, foi com seu segundo álbum, “Like a Virgin” (1984), que ela se estabeleceu como uma das maiores estrelas da música pop.

2. Sucesso nos cinemas

Ela já trabalhou em longas-metragens, curtas-metragens, peças teatrais, episódios televisivos e comerciais de TV. Um dos filmes mais notáveis ​​de Madonna é “Procura-se Susan Desesperadamente” (1985), dirigido por Susan Seidelman. Nele, a artista interpreta a personagem principal, uma mulher misteriosa e descolada.

Outro longa marcante na carreira de Madonna é “Evita” (1996), dirigido por Alan Parker. Ela interpreta a famosa líder política argentina Eva Perón. Sua atuação rendeu-lhe um Globo de Ouro de Melhor Atriz em Comédia ou Musical e uma indicação ao prêmio de Melhor Atriz no Oscar.

Além desses filmes, ela também estrelou em outros projetos cinematográficos, como “Dick Tracy” (1990), “Uma Equipe Muito Especial” (1992) e “W.E.” (2011), este último também marcando sua estreia como diretora.

3. Provocação e controvérsia

Madonna sempre desafiou as normas sociais e causou impacto com suas músicas, vídeos e apresentações, gerando debates sobre sexualidade, religião, política e liberdade de expressão.

Uma das primeiras polêmicas em torno dela ocorreu com o lançamento do vídeo de “Like a Prayer” em 1989. Ele apresentava imagens religiosas e uma narrativa controversa, gerando uma forte reação negativa de grupos religiosos e até mesmo boicotes e pedidos para que a música fosse banida das rádios. O clipe resultou em uma quebra de contrato com comerciais que ela faria para uma grande marca de refrigerantes.

Outro momento marcante na carreira de Madonna foi sua performance no MTV Video Music Awards de 1984, em que ela apresentou “Like a Virgin” vestida de noiva, com coreografia considerada sexualizada para a época. A apresentação, no entanto, consolidou ainda mais a sua reputação como uma artista transgressora e abriu portas para um universo pop feminino não visto antes.

4. Causas que Madonna defende

A artista busca usar suas músicas, performances e discursos públicos para promover a emancipação feminina. Todavia, Madonna também é uma importante aliada e defensora da comunidade LGBTQI+. Ela luta contra a discriminação e a marginalização enfrentadas por essas pessoas , bem como para promover a aceitação e a igualdade de direitos.

Outra causa importante para ela é a erradicação da pobreza, especialmente em países em desenvolvimento. Não à toa, ela fundou a “Raising Malawi” em 2006, visando fornecer apoio e recursos para crianças órfãs e vulneráveis no Malawi. A organização tem trabalhado em projetos de educação, saúde e assistência social, buscando melhorar as condições de vida das crianças malawianas.

Além dessas causas específicas, Madonna também tem sido uma voz ativa em outros assuntos, como a proteção do meio ambiente, a luta contra o racismo e a conscientização sobre o HIV/AIDS.

Madonna é vegetariana e defende o estilo de vida vegano (Imagem: yakub88 | Shutterstock) Crédito:

5. Vegetariana

A decisão de se tornar vegetariana está alinhada às crenças e aos valores de Madonna em relação aos direitos dos animais e à sustentabilidade. Ela também é defensora do estilo de vida vegano. Por isso, como uma artista de renome, ela muitas vezes inclui cláusulas em seus contratos de shows e eventos para exigir opções de comida vegetariana e vegana para ela e para a equipe.

6. Inúmeros recordes quebrados

Com vendas de mais de 400 milhões de álbuns em todo o mundo, Madonna também detém o recorde de ter as turnês mais lucrativas de uma artista solo feminina , arrecadando bilhões de dólares com suas performances ao vivo. Sua turnê “Sticky & Sweet Tour”, que aconteceu em 2008 e 2009, é uma das mais bem-sucedidas da história, arrecadando 400 milhões de dólares.

Além disso, a cantora possui 12 singles que alcançaram o topo da parada da Billboard Hot 100, a maior quantidade de hits número um de uma artista feminina. Ademais, é a artista feminina com o maior número de semanas (mais de 80) no topo das paradas da Billboard. Com mais de 40 músicas no top 10 da parada da Billboard Hot 100, ela também estabeleceu um recorde para uma artista solo.

Ela é a recordista de vitórias no MTV Video Music Awards, com 20 prêmios ao longo de sua carreira. Além de tudo isso, a cantora já recebeu mais de 25 indicações ao Grammy.

7. Maior público no Brasil

Em 6 de novembro de 1993, Madonna teve um marco significativo em sua carreira ao atrair o maior público de sua carreira no Brasil, cerca de 120 mil pessoas no Estádio do Maracanã, com a “Blond Ambition Tour”.

8. Pioneira em videoclipes

Ela lançou sua própria gravadora, a Maverick Records, em 1992, e foi a principal pioneira na exploração de novas plataformas e formatos, como a internet e os videoclipes, e recebeu resultados positivos no número de visualizações dos clipes de “Like a Prayer” e “Vogue”.

9. Madonna se cansou de “Material Girl”

Durante a época do lançamento e divulgação do single “Bitch, I’m Madonna”, a cantora fez uma declaração revelando que essa é sua música favorita da carreira . No entanto, ela também mencionou que não suporta mais ouvir seu clássico hit “Material Girl”.

A cantora Madonna também é tida como um grande ícone da moda (Imagem: Denis Makarenko | Shutterstock) Crédito:

10. Ícone da moda

Desde o início dos anos 1980, Madonna foi pioneira em tendências de moda. Ela combinava elementos da cultura pop, moda de rua, alta costura e subculturas para criar looks que capturavam a atenção do público e da mídia.

Um dos visuais que demonstra o impacto da cantora é o seu traje de noiva, com véu e luvas, usado durante a performance de “Like a Virgin” no MTV Video Music Awards de 1984. Ao longo dos anos, Madonna continuou a se reinventar e explorar diferentes estilos e passou por fases de vestidos de princesa e joias extravagantes até mais andrógina na década de 1990, com ternos de alfaiataria e cabelo curto.

11. Vida pessoal em destaque

A vida pessoal de Madonna também tem sido objeto de intensa discussão na mídia ao longo dos anos. Ela teve relacionamentos com várias figuras proeminentes, incluindo Sean Penn, Warren Beatty e Guy Ritchie, com quem foi casada de 2000 a 2008. Além disso, ela tem seis filhos, dois biológicos e quatro adotivos.

12. Escritora de livros infantis

Madonna também é autora de uma série de livros infantis. Nas obras, ela explora temas como amizade, autoestima e aceitação. Seu primeiro livro, “The English Roses”, foi lançado em 2003 e se tornou um best-seller do New York Times .

13. Rainha do yoga

A habilidade da cantora no yoga foi tão impressionante que influenciou a mudança da profissão de sua personagem no filme “Sobrou Pra Você” (2000). Originalmente destinada a ser uma professora de natação, a personagem de Madonna, Abbie, foi transformada em uma instrutora de yoga para refletir a expertise da própria artista.

14. Longevidade na indústria

Uma das conquistas mais impressionantes de Madonna é sua longevidade na indústria da música. Ela continua a lançar álbuns e realizar turnês mundialmente, mantendo sua relevância e influência mesmo após décadas de carreira. Sua capacidade de se adaptar e se reinventar é amplamente reconhecida como uma chave para seu sucesso duradouro.

15. Artista musical feminina mais bem-sucedida de todos os tempos