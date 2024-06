2 novas modalidades nas Olimpíadas 2024

Breaking

Para as Olimpíadas 2024, os grupos foram divididos entre feminino e masculino. Cada competidor terá no máximo 60 segundos para executar os seus movimentos. Ao todo, serão 16 participantes, chamados B-Boys e B-Girls .

Regras da modalidade

Canoagem slalom extremo

Imaginado a partir do “esqui slalom”, a canoagem slalom surgiu na Suíça, em 1932, segundo informações da plataforma oficial dos Jogos Olímpicos. A modalidade está no calendário da competição há 32 anos, mas a novidade em Paris é a versão do esporte em “caiaque extremo”. Na prática, inicialmente quatro barcos buscam concluir um percurso específico, diferentemente do slalom tradicional em que os atletas buscam individualmente a vitória atravessando o trajeto sozinhos.