3 benefícios do ômega 3 para as crianças

Integrar ômega 3 na dieta é uma prática frequentemente associada à saúde e ao bem-estar na vida adulta, porém seus benefícios se estendem também ao desenvolvimento infantil. Esse ácido graxo essencial, encontrado em peixes gordurosos, sementes de linhaça e nozes, desempenha um papel vital no crescimento saudável das crianças.

“O ômega 3 é essencial para o desenvolvimento do cérebro em crianças e pode ajudar a melhorar a concentração, a memória e o desempenho acadêmico. Além disso, tem sido associado à redução do risco de condições inflamatórias e alérgicas […]”, destaca a médica e professora do curso de Medicina da Faculdade Pitágoras Polyana Sena.