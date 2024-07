IMPORTANTE

3 dicas para fazer lavagem nasal corretamente em crianças

Veja como técnica é importante para ajudar a prevenir doenças respiratórias no inverno

Portal Edicase

Publicado em 22 de julho de 2024 às 14:53

A lavagem nasal pode ajudar a prevenir doenças respiratórias em crianças (Imagem: FAMILY STOCK | Shutterstock) Crédito:

O inverno é uma das épocas do ano em que as crianças mais são atingidas pelas doenças respiratórias. Isso porque as temperaturas caem e as pessoas tendem a passar mais tempo em ambientes fechados, em que o ar é menos ventilado e a circulação de germes é mais intensa.

“Uma criança pode ter até 11 crises respiratórias ao ano, uma por mês. No inverno, por conta do tempo frio e seco, o problema pode se tornar mais agudo e frequente, impactando na qualidade de vida da criança, dos pais, nos estudos e nas atividades rotineiras da família. Os cuidados devem ser inéditos para que não ocorra infecção bacteriana secundária, com complicações como otite, sinusite e pneumonia”, afirma a Dra. Flávia Oliveira, pediatra com certificação em medicina do Estilo de Vida.

Neste contexto, a lavagem diária, de três a quatro vezes por dia, é um método que pode ajudar a prevenir que as crianças desenvolvam essas condições ou, até mesmo, ajudar aquelas que sofrem com doenças respiratórias. Isso porque ela auxilia na remoção de secreções, micróbios e alérgenos existentes nas cavidades nasais e promove ainda a limpeza, fluidificação e descongestão nasal.

Abaixo, confira como realizar corretamente a lavagem nasal em crianças!

1. Acalme a criança

Primeiramente, tente acalmar o seu pequeno , caso ele esteja agitado ou chore. Busque explicar com leveza e com um ar de brincadeira, para que a rotina fique cada vez mais confortável.

A lavagem nasal na criança deve ser feita por um adulto (Imagem: Natabel | Shutterstock) Crédito:

2. Deixe apenas um adulto fazer o procedimento

A lavagem deve ser feita por um adulto, por conta do manuseio com a solução líquida. É necessário inclinar levemente a cabeça da criança ao apertar a embalagem com a solução no nariz, passando de uma cavidade nasal para outra.

“Esse movimento deve ser feito de forma lenta e com pressão leve na garrafinha para auxiliar no desbloqueio do canal sem causar desconforto na criança.Caso a criança reclame de dor ou desconforto, [deve-se] reavaliar a técnica e, se possível, conversar com seu pediatra”, explica a pediatra .

3. Não incline a cabeça da criança para trás

Um ponto de atenção énão inclinar a cabeça do seu filho para trás, pois isso reduz o risco de fazê-lo engolir a solução ou de inalar o líquido. Se for preciso, deve-se ajustar o posicionamento da cabeça até que o soro entre por uma e saia pela outra narina.

Se a lavagem não der certo de primeiro, você pode repeti-la. É normal cometer um erro na execução. Não se preocupe, repetir o procedimento não trará problemas.