FENG SHUI

3 plantas e cristais para afastar a inveja e o mau-olhado de casa

Ter plantas em casa nos traz uma série de benefícios. Conforme Cris Bevilaqua, designer de interiores especializada em projetos de Feng Shui, quando aliadas aos cristais, elas nos aproximam da natureza, potencializam as boas vibrações e deixam os ambientes mais acolhedores.

Você sabia que, segundo as tradições de Feng Shui, algumas plantas têm o poder de nos proteger contra a inveja e o mau-olhado? Pensando nisso, Cris Bevilaqua apresenta uma seleção com espécies e cristais capazes de afastar esses dois sentimentos negativos do seu lar. Confira!