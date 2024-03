3 receitas de bacalhoada para a Páscoa

Aprenda a preparar opções variadas e deliciosas para tornar essa época ainda mais especial

Publicado em 14 de março de 2024 às 12:26

Com a chegada da Páscoa, é inevitável não pensar na tradicional bacalhoada, um prato que une tradição, sabor e celebração em uma única refeição. Originária da culinária portuguesa, essa iguaria tornou-se marcante nas mesas de diversas culturas e, atualmente, é uma das comidas indispensáveis durante a quaresma, sobretudo por sua versatilidade e riqueza de sabores.

Pensando nisso, selecionamos 3 receitas diferentes de bacalhoada para você preparar em casa e encantar o paladar de todos os convidados. Confira!

Bacalhoada com pimentão

Ingredientes

800 g de bacalhau em postas dessalgado

1 kg de batatas descascadas, cozidas e cortadas em rodelas

3 cebolas descascadas e cortadas em rodelas

4 tomates sem sementes e cortados em rodelas

1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em rodelas

1/2 pimentão verde sem sementes e cortado em rodelas

1/2 pimentão amarelo sem sementes e cortado em rodelas

4 ovos cozidos, descascados e cortados ao meio

1 xícara de chá de azeitonas verdes

Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e azeite a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o bacalhau, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e, com o peixe ainda quente, retire as espinhas e a pele. Reserve. Em uma assadeira, coloque as batatas e tempere com sal e pimenta-do-reino. Disponha o bacalhau, as cebolas, os tomates e os pimentões e regue com azeite. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200°C por 30 minutos. Com cuidado, retire o papel-alumínio e asse por mais 10 minutos. Desligue o fogo, finalize com os ovos, as azeitonas e o cheiro-verde e sirva em seguida.

Bacalhoada com molho de tomate

Ingredientes

800 g de bacalhau em postas dessalgado

1,2 kg de batata descascadas e cortadas em rodelas

2 xícaras de chá de caldo de legumes

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

350 g de molho de tomate

1 pimentão verde sem sementes e cortado em tiras

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

1 xícara de chá de azeitonas pretas

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o bacalhau, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 25 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e a reserve. Com o peixe ainda quente, retire as espinhas e a pele. Reserve. Na mesma panela do bacalhau, coloque a água do cozimento reservada e as batatas e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo e reserve.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o molho de tomate e o caldo de legumes e cozinhe até levantar fervura. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os pimentões e refogue até murcharem. Desligue o fogo e reserve. Em um refratário, alterne camadas de molho, batatas, bacalhau, pimentões e azeitonas, finalizando com o molho. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.

Bacalhoada com batatas, ovos e azeitonas

Ingredientes

200 g de bacalhau em lascas e dessalgado

100 g de batatas descascadas, cozidas e cortadas em rodelas

3 ovos cozidos, descascados e cortados em rodelas

1 xícara de chá de azeitonas pretas

Sal, pimenta-do-reino moída, coentro picado a gosto e azeite a gosto

Água

Modo de preparo