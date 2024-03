3 tipos de cachorro da raça golden retriever

3 tipos de cachorro da raça golden retriever

Os cães golden retriever conquistaram o coração de incontáveis pessoas ao redor do mundo devido às suas características físicas cativantes e à personalidade encantadora. No entanto, o que muitos não sabem é que existem três tipos distintos desta raça: o americano, o inglês e o canadense.

1. Golden retriever americano

2. Golden retriever inglês

O golden retriever inglês tem uma pelagem densa e ondulada, com uma coloração que varia do dourado claro ao escuro. Ele apresenta um porte robusto, atlético, e expressão facial suave e amigável. Assim como o americano, possui expressivos olhos castanhos e orelhas pendentes. Originário do Reino Unido, foi desenvolvido no final do século XIX para auxiliar caçadores na recuperação de presas abatidas durante caçadas. É um dos tipos mais antigos da raça.