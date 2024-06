Edicase Brasil

4 atividades físicas que ajudam a melhorar os sintomas do lipedema

O lipedema é uma condição crônica, muitas vezes confundida com obesidade, que afeta principalmente mulheres e se caracteriza pela distribuição irregular de gordura no corpo, especialmente nas pernas e braços, causando dor, inchaço e desconforto.

Ao contrário do que muitos acreditam, pessoas com essa condição podem e devem realizar atividades físicas. Isso porque é uma estratégia eficaz para aliviar os sintomas da doença, melhorar a circulação, aumentar a mobilidade e promover o bem-estar geral.

Atividades recomendadas para pessoas com lipedema

É crucial escolher os tipos certos de exercícios para evitar o agravamento dos sintomas e maximizar os benefícios. Consultar um profissional de saúde, personal trainer ou fisioterapeuta antes de iniciar uma rotina de atividades é fundamental, pois eles podem ajudar a ajustar a intensidade do treino e respeitar os limites do corpo. Pensando nisso, a Dra. Juliana Tenório lista alguns exercícios recomendados:

1. Caminhada

A caminhada é uma excelente opção para pessoas com lipedema. Sendo uma atividade de baixo impacto, ajuda a melhorar a circulação sanguínea e linfática nas pernas. Uma boa dica é começar com caminhadas curtas e aumentar gradualmente a distância.

2. Yoga

O yoga promove alongamento e fortalecimento do corpo de forma suave, sem impactar as articulações. Além disso, essa prática pode melhorar a flexibilidade e o equilíbrio. É recomendado que as aulas sejam adaptadas às necessidades da pessoa com lipedema.