4 características do gato da raça himalaio

O gato da raça himalaio tem sua origem intrinsecamente ligada à década de 1930 nos Estados Unidos, resultando de um cruzamento planejado entre o persa e o siamês. Esse meticuloso trabalho de seleção genética resultou em gatos que herdaram o corpo robusto do persa e a pelagem característica do siamês.

O nome “himalaio” foi escolhido em referência à semelhança de sua pelagem com as paisagens montanhosas, em que a coloração é mais escura nas partes frias do corpo. A seguir, conheça algumas características interessantes do gato da raça himalaio!