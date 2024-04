4 casos em que o passeio com o gato é recomendado

“Passear com um gato pode oferecer novos estímulos sensoriais, como cheiros e sons. Por outro lado, como cada animal se difere do outro. Existem casos específicos em que o próprio gatinho gosta de dar uma volta por aí; ele sai de casa, sempre na coleira e acompanhado do seu tutor, com tranquilidade, e acaba até se divertindo. Porém, para outros bichanos, a situação pode ser muito estressante e, se isso acontecer, o melhor é não tentar passear com ele novamente”, comenta Wagner Brandão, comportamentalista animal

1. Gatos que vivem em apartamentos

2. Gatos com excesso de energia

3. Gatos obesos

4. Vivendo em áreas urbanas

Cuidados antes do passeio com o gato

No entanto, é importante notar que nem todos os pets gostam de passear, e alguns podem ficar estressados ou ansiosos com a experiência. “Antes de começar a passear com seu gato, certifique-se de que ele está confortável com a ideia e use um equipamento adequado, como coleira e guia específicas para gatos. Além disso, se perceber que o gato não está confortável com essa situação e ele começar a miar alto, ou até mesmo tentar te arranhar, não insista no passeio”, finaliza Wagner Brandão.