4 cervejas que levam café em suas receitas

Veja como essa mistura pode resultar em uma harmonia perfeita

Com o Brasil liderando a produção mundial de café, segundo o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, e ocupando o terceiro lugar no consumo de cerveja, conforme o Relatório Global de Consumo de Cerveja, da Kirin Holdings, surge uma fascinante união entre essas duas paixões. Embora, para alguns, seja uma descoberta recente, especialistas ressaltam a harmonização perfeita entre café e estilos específicos de cerveja, como Stouts, Porters e suas variações.

Segundo Ana Paula Komar, beer sommelier do Clube do Malte, clube de assinaturas de cerveja, a mistura das duas bebidas mais consumidas no mundo resulta em uma experiência interessante. “O café e o malte passam por um processo de torrefação dos grãos. Por isso, alguns estilos se assemelham ao sabor do café e sua junção resulta em uma experiência distintiva e memorável”, afirma.

Cervejas torradas

As cervejas Porter e Stout têm uma longa história que remonta aos portos ingleses do século XVIII, no qual trabalhadores portuários, conhecidos como porters , buscavam uma bebida revigorante após o árduo expediente. Desde então, esses estilos evoluíram e se diversificaram, incorporando nuances de maltes tostados, torrados e notas sutis de café.

A Porter, com sua rica paleta de aromas de panificação, biscoito, tostado e chocolate, oferece uma experiência sensorial única, enquanto a Stout se destaca por seus aromas intensos de café, cacau e malte tostado. Com uma variedade de estilos e variações, há uma cerveja escura para cada paladar, desde as clássicas Fuller’s London Porter e Guinness Draught até as potentes Imperial Stouts brasileiras, como Dum Petroleum e Lohn Bier Carvoeira.

Cervejas com café

Além das tradicionais Porter e Stout, existem cervejas que incorporam o café em sua essência. Desde a Chicago Blues Amburana, maturada em barris de Amburana para um aroma equilibrado de café e chocolate, até a Benedita Coffee Stout da cervejaria Louvada, com notas de torra fresca de café e cacau, cada opção oferece uma experiência única e cativante.

A beer sommelier lista quatro cervejas que contêm a essência do café em sua composição. Veja abaixo!

1. Cerveja Louvada Benedita Coffee Stout

Cerveja do estilo American Stout. Leva em sua receita furrundu, um doce típico cuiabano, além de adição de café. Nos aromas e sabores (únicos!), traz notas de torra fresca de café e nuances de cacau. A cerveja Benedita Coffee Stout foi medalha de prata no Concurso Brasileiro de Cervejas 2021.

Coloração: negra Temperatura ideal: 4º a 8ºC Amargor: alto Teor alcoólico: 6,5% Sugestão de harmonização: chocolate, comida mexicana e panacota.

2. Cerveja Fuller’s London Porter

Considerada mundialmente como a mais fina Porter, ela já foi premiada em todo o mundo. Uma cerveja intensa, cremosa e elaborada a partir de uma mistura de maltes Brown, Crystal e Chocolate, balanceada pelo tradicional lúpulo Fuggles. No sensorial traz notas de chocolate, biscoito, toffee e café, característicos do estilo.

Coloração: cobre/ âmbar Temperatura ideal: 8º a 10ºC Amargor: moderado Teor alcoólico: 5% Sugestão de harmonização: sorvete de creme, carnes de caça e aves.

3. Cerveja Chicago Blues Castanheira

A tosta da castanheira realça os sabores adocicados e agrega notas amendoadas e de castanha na cerveja. A maturação com madeira traz mais complexidade para a cerveja devido à troca de aromas e sabores entre a bebida e a madeira. Essa cerveja traz ainda as características típicas do estilo no aroma e sabor, com notas de café e chocolate . Uma bela opção para apreciar em dias de clima mais frio.

Coloração: negra Temperatura ideal: 6º a 10ºC Amargor: moderado Teor alcoólico: 6,3% Sugestão de harmonização: chocolate com bacon, sorvete de creme e petit gateau .

4. Cerveja Dama Bier Stout

Produzida com três diferentes maltes e dois tipos de lúpulos cuidadosamente selecionados para proporcionar uma sensação complexa e agradável na boca. Encorpada, com sabor suave que lembra uma mistura de café, chocolate e caramelo. Já foi premiada três vezes, levando medalha de prata no International Beer Challenge 2015 na categoria Stouts & Porters; medalha de prata no Australian Beer Awards 2015 na categoria Stout; e medalha de ouro no World Beer Awards 2015 na categoria Sout & Porter.

Coloração: negra Temperatura ideal: 8º a 12ºC Amargor: moderado Teor alcoólico: 5,5% Sugestão de harmonização: carnes grelhadas, musse de chocolate e sorvete de creme.