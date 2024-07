MUNDO PET

4 dicas de primeiros socorros para cães e gatos

1. Fraturas durante brincadeiras

Em casos de suspeita, prestar os primeiros socorros adequados é fundamental para garantir o bem-estar e a recuperação rápida do animal. O cuidado mais importante quando isso acontece, segundo Paloma Calerio dos Santos, médica-veterinária clínica geral e intensivista do Veros Hospital Veterinário, é não medicar o animal por conta própria.

2. Acidentes envolvendo sangramento

Segundo ela, é importante que o tutor faça uma compressão no local do sangramento com um pano limpo, a fim de evitar que o animal perca mais sangue. “Caso seja visto sangramento em jatos (possibilidade de cortes profundos com comprometimento arterial), a indicação é fazer um torniquete acima da lesão para que consigamos cessar a circulação temporariamente na região”, explica.