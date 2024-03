Edicase Brasil

4 exercícios faciais para reduzir linhas de expressão

Especialista explica como fortalecer os músculos da face e combater as rugas

21 de março de 2024

Fortalecer os músculos do rosto ajuda a combater rugas

À medida que envelhecemos, é comum o surgimento de linhas de expressão e rugas no rosto. Assim, da mesma forma como nos exercitamos para melhorar nossa qualidade de vida, também podemos praticar exercícios faciais para fortalecer os músculos da face. Isso porque essa prática auxilia na promoção de uma aparência saudável e na redução das linhas de expressão.

Os exercícios estimulam uma circulação sanguínea mais eficiente na região facial, o que, por sua vez, otimiza a entrega de nutrientes essenciais para a pele. “Muita gente me procura querendo eliminar as rugas de expressão e a papada. No entanto, é preciso perceber que alguns hábitos aceleram essas ruguinhas. Prestar atenção a esses detalhes e também fortalecer a musculatura facial já fazem diferença na pele”, explica Aline Senatore, especialista em yoga facial pelo Centre of Excellence e criadora do método “Xô Rugas”.

Pensando nisso, Aline Senatore compartilha 4 exercícios para amenizar algumas linhas de expressão da face!

Alguns exercícios ajudam a reduzir as linhas de expressão da testa

1. Testa

Um hábito muito comum é franzir a testa no dia a dia, o que contribui para o surgimento de rugas. Para fortalecer o músculo da região, basta segurar com as duas mãos acima da sobrancelha e fazer o movimento de franzir a testa por 20 repetições.

2. Rugas ao redor dos olhos

Com o dedo indicador e médio em formato “v”, segure a região da linha do cabelo na mesma faixa dos olhos e feche por 30 segundos.

3. Rugas ao redor da boca

Faça um “o” com a boca e segure com dois dedos os cantos, pressionando bem firme. Realize o movimento de abrir e fechar o “o” com os dedos pressionados por 20 vezes.

4. Queixo duplo

Cubra os dentes superiores com os lábios, mostre os dentes inferiores e posicione o queixo para frente. Fique nessa posição por 30 segundos para tonificar pescoço, diminuir papada e linha de marionete.

Crie uma rotina de cuidados

Uma rotina de cuidados com a pele que inclui hidratação, proteção solar e uma boa noite de sono também contribuem para uma melhora da qualidade da pele. “É importante que se mude alguns hábitos junto para que [os exercícios] tenham melhores resultados . E exercitar o rosto todo, e não apenas uma queixa de forma isolada, também vai refletir na melhora das linhas de expressão”, finaliza Aline.