4 hábitos que favorecem a fertilidade feminina

Especialista em reprodução humana elenca atitudes que podem ajudar mulheres a engravidar

Publicado em 11 de março de 2024 às 11:25

A idade é um fator muito importante para a gestação, ainda mais a partir dos 35 anos, quando a reserva ovariana da mulher diminui, reduzindo ano a ano as probabilidades de uma possível gestação. Apesar disso, bons hábitos de vida podem contribuir para manter a fertilidade feminina.

“Cada mulher tem um tipo de organismo diferente e isso também pode interferir na hora de começar a incluir novos hábitos na rotina”, explica o especialista em reprodução humana Dr. Nilo Frantz, da Nilo Frantz Medicina Reprodutiva.

A seguir, ele lista 4 atitudes para ajudar as mulheres a engravidarem. Confira!

1. Alimentação saudável

Uma dieta rica e balanceada é o primeiro passo para a mudança de hábitos e contribui na fertilidade. Alimentos simples e facilmente encontrados são grandes aliados da saúde, como as verduras, cereais integrais, frutas ácidas, óleos vegetais ricos em vitamina C e E e gorduras boas que possam ajudar na construção do metabolismo celular e no funcionamento hormonal. Alimentos ricos em ferro e ácido fólico, como carnes brancas e leguminosas, também ajudam a potencializar a fertilidade.

2. Praticar exercícios físicos

A prática de exercícios físicos é primordial em qualquer fase da vida e contribui muito para quem quer engravidar. Além de ajudar no metabolismo, ajuda o sistema reprodutor e digestivo a trabalharem melhor.

“Uma rotina de exercícios regulares também contribui na regulação do peso, já que o excesso de peso pode interferir no ciclo menstrual da mulher e trazer riscos para uma futura gestação. Unir a alimentação balanceada e a atividade física já é um grande aliado na fertilidade feminina”, explica o Dr. Nilo Frantz.

3. Dormir bem

Dormir bem faz diferença no humor, na disposição e na saúde como um todo. Uma boa noite de sono ajuda na estabilização hormonal e é tão importante quanto a saúde mental. De acordo com o médico, altos níveis de estresse influenciam na queda da produção de hormônios. Dessa forma, é importante que a mulher tenha atividades em sua rotina que possam ajudá-la a fugir do estresse e, assim, dormir melhor.

4. Manter uma vida sexual ativa

Vale lembrar que manter a saúde sexual ativa também é importante, porém, ela não pode ser vista como um peso. Converse com seu parceiro não só sobre a vida sexual, mas também sobre outros aspectos que possam interferir na vida do casal e no psicológico neste período em que se está tentando uma gestação.

“É de extrema importância procurar um profissional de reprodução humana para ajudá-los nesse processo e acompanhar caso a caso para que se consiga chegar no objetivo principal que é a chegada de um bebê na família”, conclui o Dr. Nilo Frantz.