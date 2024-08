ALIMENTAÇÃO

4 nutrientes que ajudam a diminuir o colesterol ruim

Veja como o cuidado com a alimentação é fundamental para manter os índices do LDL sob controle

Os dados são tão preocupantes que há uma data estabelecida pelo governo brasileiro para conscientização da população: o Dia Nacional do Combate ao Colesterol, em 8 de agosto. Segundo a nutricionista Camile Zanichelli, da Always Fit, plataforma de e-commerce especializada em suplementos naturais, os cuidados com o colesterol devem sempre ter acompanhamento médico, independentemente da faixa etária.

1. Ômega 3

2. Picolinato de cromo

Um dos minerais importantes para a saúde do organismo, o picolinato de cromo pode ser um aliado na redução do colesterol, dos níveis de açúcar no sangue, no controle de diabetes, além de contribuir para a perda de peso.