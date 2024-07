MORADIA

4 vantagens da utilização do piso vinílico

Altamente resistente a riscos e manchas, o piso vinílico vem conquistando cada vez mais os projetos de casas e apartamentos. As placas adesivas, coladas no contrapiso, também possuem tecnologia hipoalergênica e absorção de ruídos, além de apresentarem uma ótima durabilidade.

1. Conforto térmico e acústico

Um dos principais motivos que tem feito o piso vinílico tão procurado está relacionado a sua capacidade de oferecer conforto térmico aos moradores. Essa característica ajuda a manter uma temperatura agradável no piso, independentemente da estação do ano.

Mesmo no frio, o material possibilita que o morador possa sair quentinho das cobertas e colocar o pé diretamente no chão sem sofrer um choque térmico. No contraponto, nos dias quentes, o piso revela-se refrescante, visto que não absorve o gradiente de temperatura presente no cômodo.