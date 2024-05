5 dicas para bares e restaurantes faturarem no Dia dos Namorados

1. Planeje sua equipe

Para Bianca Fraga, o Dia dos Namorados é uma data especial. Por isso, prepare-se para trabalhar com uma equipe maior do que o habitual em uma quarta-feira comum, evitando que os clientes tenham uma experiência ruim nessa data.

2. Prepare um cardápio especial

O menu do Dia dos Namorados não precisa ser muito elaborado, mas deve incluir um prato especial. Um menu com entrada, prato principal e sobremesa é ideal para agilizar a venda, entrega e fechamento, explica a especialista.

3. Desenvolva uma bebida especial

Para Bianca Fraga, ter uma bebida alcoólica especial e uma não alcoólica pode ser uma boa estratégia. O objetivo é que ela seja exclusiva para a data. Ela garante que o sentimento de exclusividade ajuda a criar conexão com os clientes e fazer com que eles não esqueçam mais do bar ou do restaurante.