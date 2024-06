5 dicas para mudar a cor dos cabelos sem danificar os fios

Pintar o cabelo é uma ótima maneira de renovar o visual, trazendo frescor e novidade à aparência. No entanto, para obter um bom resultado e evitar danificar os fios – principalmente quando o procedimento é feito em casa e sem o auxílio de um profissional –, é essencial tomar alguns cuidados. Por isso, a seguir, confira 5 dicas para mudar a cor dos cabelos sem danificar os fios!

1. Hidrate os fios antes de mudar a cor

2. Opte por tintas menos agressivas

Escolher uma tinta que não agrida tanto os fios é uma parte essencial no processo de mudança de cor. Para isso, você pode investir em produtos sem amônia e que contenham condicionadores e óleos naturais nas fórmulas. “Existem tinturas com graduação de amônia reduzida e existe uma ação de tratamento em conjunto com a coloração, que minimiza esses danos da transformação dos fios”, comenta o hair stylist Olivier Costa.