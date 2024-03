Edicase Brasil

5 dicas para promover a felicidade no ambiente de trabalho

Nesse contexto, a aplicação da ciência da felicidade no ambiente corporativo se mostra um elemento chave para promover o bem-estar e a satisfação dos funcionários, o que, por sua vez, aumenta a produtividade e a eficiência no trabalho.

Ciência da felicidade no ambiente corporativo

A ciência da felicidade, também conhecida como psicologia positiva, busca entender os determinantes do bem-estar humano. Segundo Carlos Aldan, sócio-fundador da Kronberg, que apoia indivíduos, times e organizações a navegar com sucesso no mundo dos negócios desde 2002, no ambiente corporativo , essa abordagem tem sido implementada de diversas maneiras, como programas de bem-estar que incluem atividades físicas e serviços de saúde mental.