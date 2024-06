5 espécies de tartarugas e jabutis para conhecer

5 espécies de tartarugas e jabutis para conhecer

Veja características que tornam esses quelônios tão especiais

Portal Edicase

Publicado em 4 de junho de 2024 às 10:29

Algumas espécies de tartarugas e jabutis encantam por suas características (Imagem: Vera Zinkova | Shutterstock) Crédito:

Os quelônios são um grupo de répteis que inclui tartarugas e jabutis. Geralmente, as pessoas costumam chamar todos esses animais de “tartarugas”, mas as verdadeiras tartarugas são aquelas que vivem principalmente em ambientes aquáticos, como mares e oceanos, e possuem nadadeiras adaptadas para a natação. Os jabutis, por outro lado, são exclusivamente terrestres e têm patas grossas e robustas, adequadas para caminhar em superfícies sólidas. Abaixo, conheça alguns desses bichinhos!

1. Tartaruga-tigre-d’água (Trachemys scripta elegans)

A tartaruga-tigre-d’águaalimenta-se de plantas aquáticas, pequenos peixes e insetos (Imagem: fvolu | Shutterstock) Crédito:

Esta espécie é verde-escura com listras amarelas no corpo e uma mancha vermelha atrás dos olhos. Os machos geralmente são menores, medindo entre 12 e 20 cm, enquanto as fêmeas podem chegar a 30 cm. É um animal aquático e gosta de passar a maior parte do tempo na água, mas precisam de um local seco para tomar sol. É onívora, alimentando-se de plantas aquáticas, pequenos peixes e insetos.

2. Jabuti-piranga (Chelonoidis carbonaria)

O jabuti-piranga é uma espécie terrestre e herbívora (Imagem: seasoning_17 | Shutterstock) Crédito:

O jabuti-piranga tem carapaça alongada com placas escuras e manchas amarelas ou alaranjadas. Suas patas são robustas e apresentam escamas de cor vermelha ou laranja. Pode atingir até 50 cm de comprimento. É uma espécie terrestre e prefere ambientes secos e abertos. É herbívora, alimentando-se principalmente de frutas, folhas e flores, mas também pode comer pequenos invertebrados.

3. Jabuti-tinga (Chelonoidis denticulata)

O jabuti-tinga é um dos maiores jabutis da América do Sul (Imagem: Margus Vilbas | Shutterstock) Crédito:

O jabuti-tinga tem a carapaça de cor marrom escura a preta com manchas amarelas nas escamas. Suas patas também apresentam escamas amarelas. Pode crescer até 70 cm de comprimento e pesar até 40 kg, sendo um dos maiores jabutis da América do Sul. Esta espécie é terrestre e a dieta inclui frutas, folhas, flores, e ocasionalmente pequenos invertebrados.

4. Tartaruga-russa (Testudo horsfieldii)

A tartaruga-russa é terrestre e herbívora (Imagem: MattL_Images | Shutterstock) Crédito:

A tartaruga-russa tem a carapaça arredondada e plana, de cor marrom-oliva com manchas escuras. A parte inferior do casco é geralmente amarela com manchas escuras. Os adultos medem entre 15 e 25 cm de comprimento. Suas patas são robustas, com garras fortes que são ideais para cavar. Esta espécie é terrestre e herbívora, alimentando-se principalmente de gramíneas, ervas daninhas e flores.

5. Tartaruga-pintada (Chrysemys picta)

A tartaruga-pintada é uma espécie semiaquática (Imagem: Brian Lasenby | Shutterstock) Crédito: