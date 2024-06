STREAMING DA AMAZON

5 estreias do Prime Video em julho

Confira algumas das novidades que chegam ao catálogo da plataforma de streaming da Amazon

O Prime Video tem lançamentos imperdíveis para os assinantes em julho

Julho promete ser um mês repleto de novidades emocionantes no Prime Video, trazendo uma seleção diversificada de filmes e séries que prometem cativar os espectadores. Desde aventuras eletrizantes até dramas envolventes, o serviço de streaming da Amazon está preparado para oferecer entretenimento de alta qualidade para todos os gostos. Prepare-se para mergulhar em histórias emocionantes!

Confira, a seguir, as 5 estreias mais esperadas no Prime Video!

1. Uma Astronauta Quase Perfeita (01/07)

Em "Uma Astronauta Quase Perfeita", Tiffany "Rex" Simpson, determinada a se tornar astronauta, enfrenta desafios no programa da NASA

Tiffany “Rex” Simpson (Emma Roberts) luta para realizar seu sonho de se tornar astronauta, enfrentando desafios no competitivo programa de treinamento da NASA. Com a ajuda de sua melhor amiga Nadine (Poppy Liu), ela mostra coragem e determinação para superar suas limitações e alcançar as estrelas, enquanto tenta esconder sua inexperiência científica dos exigentes diretores do programa, Pam (Gabrielle Union) e Logan (Tom Hopper).

2. Divórcio em Família (11/07)

Em "Divórcio em Família", Ava, devastada com o abandono do marido, descobre segredos que levam a uma jornada de autodescoberta e recomeço

Dirigido e roteirizado por Tyler Perry, o filme narra a história de Ava (Meagan Good), uma bancária jovem e profissional que enfrenta uma devastadora separação quando seu marido, Dallas (Cory Hardrict), a abandona. Determinada a salvar seu casamento, mesmo diante das mínimas chances de reconciliação, ela descobre as crueldades ocultas do ex, que destruíram seu relacionamento e frustraram suas esperanças de encontrar sua verdadeira alma gêmea .

3. Aprendiz de Espiã: Na Cidade Eterna (18/07)

"Aprendiz de Espiã: Na Cidade Eterna" acompanha o agente da CIA e sua enteada, que se unem para frustrar uma conspiração terrorista

A dinâmica dupla JJ (Dave Bautista), um agente veterano da CIA, e Sophie (Chloe Coleman), sua esperta enteada adolescente, retorna para uma nova e emocionante aventura . Quando uma viagem do coral de uma escola na Itália é abruptamente interrompida por uma conspiração nuclear direcionada ao Vaticano, Sophie está determinada a convencer JJ a se juntar a ela na viagem escolar.

Porém, eles se veem no centro de uma trama terrorista internacional, tornando-se peões em um perigoso jogo. Com o chefe da CIA, David Kim (Ken Jeong), e seu filho Collin (Taeho K.), melhor amigo de Sophie, como alvos, a dupla precisa unir forças para enfrentar desafios e perigos, frustrar os planos dos vilões e salvar não apenas seus entes queridos, mas o mundo inteiro.

4. Betty La Fea: A História Continua – 1ª temporada (19/07)

Em "Betty La Fea: A História Continua", 20 anos após a série original, Betty enfrenta desafios pessoais e profissionais enquanto reavalia suas escolhas passadas

“Betty La Fea: A História Continua” mergulha na vida de Beatriz Pinzón Solano, agora 20 anos após os eventos da série original. Ela, empoderada e mais sábia, enfrenta o desafio de reconstruir seu relacionamento com a filha adolescente, Mila.

Enquanto isso, seu casamento com Armando começa a se desgastar, levando-a a questionar as decisões que tomou duas décadas atrás. A trama explora novos dilemas pessoais e profissionais de Betty, enquanto ela busca equilibrar suas responsabilidades familiares com suas ambições e a difícil jornada de reavaliação de suas escolhas passadas.

5. Cirque du Soleil: Sem Proteção (25/07)

"Cirque du Soleil: Sem Proteção" acompanha o retorno do Cirque du Soleil à produção de "O", em Las Vegas, após um fechamento global