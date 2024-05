5 filmes inspiradores sobre profissionais de educação

Confira longas com histórias emocionantes em que educadores vão além do ensino e tocam a vida dos alunos

A educação é uma ferramenta poderosa que transforma vidas e cria novas perspectivas. Por vezes, ser professor não é tarefa fácil; é um trabalho repleto de desafios, desde lidar com a falta de recursos até enfrentar a desmotivação dos alunos. No entanto, o impacto que um bom educador pode ter é imensurável e recompensador.

1. Sociedade dos Poetas Mortos (1989)

Dirigido por Peter Weir e estrelado por Robin Williams, “Sociedade dos Poetas Mortos” conta a história do professor John Keating, que inspira seus alunos a viverem de forma apaixonada e a pensar por si. Trabalhando em uma tradicional escola preparatória, ele usa métodos pouco convencionais para ensinar literatura, incentivando os alunos a carpe diem (aproveitar o dia).

Keating desafia os alunos a romperem as expectativas impostas pela sociedade e a seguir seus próprios sonhos. Com a criação da Sociedade dos Poetas Mortos, um grupo secreto no qual os alunos compartilham poesias e ideias, eles começam a se rebelar contra a rigidez da escola e a buscar suas próprias paixões.